Všechny novinky, které přináší iOS 26.1 Beta 2

Apple vydal druhou betu iOS 26.1 a iPadOS 26.1, která přináší několik praktických vylepšení – od budíků přes multitasking až po nové grafické úpravy v rámci designu Liquid Glass. Aktualizace je nyní dostupná pro vývojáře i veřejné beta testery.
Nové ovládání budíku a minutky
Budíky v aplikaci Hodiny už není možné vypnout pouhým klepnutím. Místo toho musí uživatel posunout prstem po novém prvku Slide to Stop na uzamčené obrazovce. Klepnutím se nadále aktivuje pouze odložení budíku. Stejný mechanismus funguje i u minutky, čímž se snižuje riziko nechtěného vypnutí alarmu.
Bezpečnost a systém
V části Soukromí a zabezpečení se nově objevuje přepínač pro automatické stahování a instalaci bezpečnostních oprav. Funkce nahrazuje dřívější systém Rapid Security Responses a má zajistit, že důležité aktualizace dorazí okamžitě.
Vylepšení aplikací a rozhraní
Aplikace Kondice nyní umožňuje vytvářet vlastní tréninky – můžete si nastavit typ cvičení, délku, úroveň úsilí nebo počet spálených kalorií.
V aplikaci Nastavení došlo ke sjednocení rozložení: texty v záhlaví (např. Wi-Fi, Bluetooth, Obecné) jsou nově zarovnány vlevo. Sekce Zobrazení a jas pak obsahuje nové tapety inspirované vzhledem iOS 26.
iPadOS 26.1: návrat Slide Over
Apple na iPadu znovu přidal oblíbený režim Slide Over. Funguje vedle nového multitaskingu oken, takže můžete mít otevřeno více oken a zároveň rychle přepínat mezi aplikacemi pomocí přetažení. Aktivace probíhá přes zelené tlačítko pro změnu velikosti okna.
Nechybí ani nová možnost nastavení vstupní úrovně mikrofonu pro připojené externí mikrofony.
Design a přístupnost
Efekt Liquid Glass je jemnější – především u tmavších ikon a pozadí. Při nastavování tapety se pokyny jako „Přiblížit pro oříznutí“ zobrazí jen krátce a poté zmizí.
Fotogalerie
V části Zpřístupnění přibyla volba „Zobrazit okraje“, která zvýrazňuje tlačítka výrazným rámečkem a nahrazuje dřívější možnost „Tvary tlačítek“.
Další drobné změny
Aplikace Fotky dostala přepracované menu při výběru více snímků – volby jako Přehrát prezentaci nebo Skrýt jsou nyní umístěny v horní části. V Kalendáři byla odstraněna barevná výplň událostí, která se objevila v první betě.
iOS 26.1 Beta 2 tak pokračuje ve vylepšování vizuální i funkční stránky systému, zatímco se Apple připravuje na jeho podzimní veřejné vydání.
Ten kalendář mi štve, to se mi líbilo…