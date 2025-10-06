Testování pokračuje! Apple vydal 2. bety iOS 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1

Přestože jsme se vydání veřejné verze iOS 26 a dalších nových OS Applu dočkali teprve před třemi týdny, kalifornský gigant nelení a před malou chvílí rozjel další kolo beta testování nových verzí těchto systémů. Řeč je konkrétně o 26.1, iPadOS 26.1, macOS Tahoe 26.1, watchOS 26.1, tvOS 26.1 a visionOS 26.1, které jsou tak v tuto chvíli dostupné v rámci vývojářského beta testování coby 2. vývojářské bety. Jejich instalaci provedete standardně přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru, máte-li tedy povolené stahování vývojářských beta verzí.
V tuto chvíli sice nelze říci, co přesně nové bety přináší, nicméně velmi pravděpodobně se bude jednat o kombinaci oprav chyb, které sužují předešlé verze systémů, s novinkami, které se do první veřejné verze systémů nevešly. Pokud se pak v systémech objeví nějaké zásadnější novinky, budeme vás o nich samozřejmě v průběhu zítřejšího dne informovali.