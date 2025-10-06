Zavřít reklamu

Uniklý kód odhaluje nový pásek pro Apple Vision Pro! Má vyřešit jeden z jeho hlavních problémů

Jiří Filip
Apple podle všeho chystá novou verzi pásku pro svůj headset Vision Pro. Na tyto plány upozornil už dříve Bloomberg, který informoval o plánech Applu na přepracování popruhu i dalších částí první generace headsetu. Nyní se objevily konkrétnější detaily díky únikům kódu z interních systémů Applu, který se dostal do rukou portálu MacRumors.

Podle informací, které odhalil výše zmíněný web, se v kódu objevuje odkaz na nový „Dual Knit Band“, tedy duální pletený pásek. Ačkoliv vzhled této novinky zatím k dispozici není, už samotný název napovídá, že by mohlo jít o kombinaci dvou současných variant – Dual Loop, který přidává horní popruh pro lepší rozložení váhy, a Solo Knit, tedy základního textilního pásku, který Apple používá i ve svých marketingových materiálech. Popis, který se v kódu objevil, konkrétně naznačuje, že nový pásek bude mít jednu část vedenou přes temeno hlavy a druhou vzadu za hlavou, čímž by měl nabídnout větší stabilitu i pohodlí při delším nošení. 

Apple vision pro Apple vision pro
popruh vision pro popruh vision pro
vision celenka vision celenka
vision pro baterie vision pro baterie
battery vision pro battery vision pro
vision pro apple vision pro apple
vision pro vision_pro
Zatím není jasné, jak bude „Dual Knit Band“ vypadat v praxi, ale samotný název napovídá, že by mohl využívat žebrovaný pletený materiál podobný tomu, který Apple používá u stávajícího Solo Knit. Nový pásek by pak mohl být určen především pro uživatele, kteří si u Vision Pro stěžují na vyšší hmotnost a nepohodlí při delším používání. Nechme se tedy překvapit, kdy s ním vyrukuje, potažmo zda se bude jednat o samostatně prodávané příslušenství, nebo exkluzivní novinku v balení aktualizovaného Vision Pro M5, jehož představení se má chystat do konce roku. 

