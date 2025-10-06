Uniklý kód odhaluje nový pásek pro Apple Vision Pro! Má vyřešit jeden z jeho hlavních problémů

Apple podle všeho chystá novou verzi pásku pro svůj headset Vision Pro. Na tyto plány upozornil už dříve Bloomberg, který informoval o plánech Applu na přepracování popruhu i dalších částí první generace headsetu. Nyní se objevily konkrétnější detaily díky únikům kódu z interních systémů Applu, který se dostal do rukou portálu MacRumors.
Podle informací, které odhalil výše zmíněný web, se v kódu objevuje odkaz na nový „Dual Knit Band“, tedy duální pletený pásek. Ačkoliv vzhled této novinky zatím k dispozici není, už samotný název napovídá, že by mohlo jít o kombinaci dvou současných variant – Dual Loop, který přidává horní popruh pro lepší rozložení váhy, a Solo Knit, tedy základního textilního pásku, který Apple používá i ve svých marketingových materiálech. Popis, který se v kódu objevil, konkrétně naznačuje, že nový pásek bude mít jednu část vedenou přes temeno hlavy a druhou vzadu za hlavou, čímž by měl nabídnout větší stabilitu i pohodlí při delším nošení.
Zatím není jasné, jak bude „Dual Knit Band“ vypadat v praxi, ale samotný název napovídá, že by mohl využívat žebrovaný pletený materiál podobný tomu, který Apple používá u stávajícího Solo Knit. Nový pásek by pak mohl být určen především pro uživatele, kteří si u Vision Pro stěžují na vyšší hmotnost a nepohodlí při delším používání. Nechme se tedy překvapit, kdy s ním vyrukuje, potažmo zda se bude jednat o samostatně prodávané příslušenství, nebo exkluzivní novinku v balení aktualizovaného Vision Pro M5, jehož představení se má chystat do konce roku.