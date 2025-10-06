První aerolinky začaly podporovat skvělou novinku v Peněžence z iOS 26!

Společnost Apple představila na letošní WWDC v rámci uvedení operačního systému iOS 26 mimo jiné tři zásadní novinky pro palubní vstupenky v nativní Peněžence. Nedlouho poté, co vyšla veřejná verze iOS 26, se k podpoře těchto funkcí jako první z aerolinek přidala United Airlines.
Díky novým funkcím mohou uživatelé iPhonů u podporovaných aerolinek sledovat svůj let v reálném čase přímo z uzamčené obrazovky, zobrazit si mapu letiště a dokonce sledovat odbavené zavazadlo prostřednictvím aplikace Najít. Tyto funkce propojují Apple Wallet s dalšími službami systému iOS a výrazně zjednodušují celý zážitek z cestování.
Novinky u palubních vstupenek v Peněžence v iOS 26
Nové palubní vstupenky umožňují sledovat živou aktivitu letu přímo na uzamčené obrazovce, takže uživatel má neustále přehled o aktuálním stavu letu, čase odletu, případném zpoždění i o tom, kdy začne nástup do letadla – a to bez nutnosti otevírat aplikaci. Peněženka navíc automaticky zobrazí mapu letiště s přehledem terminálů, bran a dostupných služeb, což usnadňuje orientaci před odletem. Další užitečnou novinkou je sledování odbavených zavazadel v aplikaci Najít, které funguje podobně jako sledování AirTagů nebo jiných zařízení Apple. Aktivace živé aktivity letu přitom neprobíhá automaticky – uživatel musí v aplikaci Peněženka klepnout na tlačítko, které přidá sledování letu na uzamčenou obrazovku. Pokud se rozhodnete sdílet sledování letu s přáteli, uvidí i oni živou aktivitu na svém iPhonu, ovšem bez citlivých informací, jako je vaše skupina nástupu nebo číslo sedadla.
Nejen United
Podle Applu se k podpoře nových funkcí v blízké době připojí i další společnosti: Air Canada, American Airlines, Delta, JetBlue, Jetstar, Lufthansa, Qantas, Southwest a Virgin Australia. United Airlines jsou tak prvním zástupcem, který nové řešení nasadil do ostrého provozu, a dávají tím jasný signál, že digitální cestování je opět o krok dál. Nové funkce v Peněžence v iOS 26 posouvají zážitek z cestování na vyšší úroveň – palubní vstupenka se stává centrem všech důležitých informací o letu. Možnost sledovat čas odletu, zpoždění i zavazadla z jediné obrazovky přináší větší přehled, klid a pohodlí. A pokud se přidají i další aerolinky, jak Apple slibuje, bude z iPhonu ještě lepší cestovní společník než doposud.