Zajímavé novinky a změny, které spolu s iOS 26 přichází do iMessage

Spolu s příchodem iOS 26 Apple představuje i vylepšení své nativní aplikace Zprávy. Ačkoliv hlavním tahákem této aktualizace je především přepracované uživatelské rozhraní v duchu designu „Liquid Glass“, Apple nezapomněl ani na samotné funkce iMessage.
Novinky cílí především na usnadnění skupinové komunikace a zvýšení přehlednosti. Ne všechny funkce však budou k dispozici hned, a už vůbec ne na všech zařízeních. Některé z nich navíc mohou být omezené v rámci Evropské unie.
Anketa v chatu: Skupinové rozhodování konečně jednoduše
Jednou z nejvýraznějších novinek je možnost vytvářet ankety přímo ve skupinových konverzacích. Potřebujete domluvit termín setkání nebo společně rozhodnout, kam na večeři? Nová funkce umožňuje vložit do chatu vícevýběrovou otázku s možností hlasování. Každý účastník vidí výsledky v reálném čase včetně avatarů těch, kteří hlasovali.
Anketu lze snadno vytvořit přes tlačítko „plus“ vedle pole pro zprávu. Vyplníte možné odpovědi, odešlete – a je hotovo. Ostatní mohou hlasovat nebo přidat vlastní návrh.
Zajímavostí je, že ankety lze vytvářet i v konverzacích jeden na jednoho, což usnadní běžné rozhodování například mezi partnery nebo kolegy.
Fotogalerie
Apple Cash ve skupinách a indikátory psaní
Další novinkou je možnost posílat a přijímat Apple Cash platby i ve skupinových chatech. Tato praktická funkce usnadní například rozdělení společného účtu za večeři. Doposud bylo možné odesílat peníze pouze mezi dvěma lidmi, nově je to možné i mezi více účastníky. Je však důležité zmínit, že Apple Cash zatím není oficiálně podporováno ve všech zemích – včetně Česka – a pro naše čtenáře se tak jedná spíše o zajímavou informaci o funkcích, které mají k dispozici uživatelé v jiných zemích. Apple také vyslyšel volání uživatelů a do skupinových chatů přidává indikátory psaní, takže bude hned jasné, kdo právě sepisuje odpověď.
Filtr neznámých odesílatelů: větší klid a přehlednost
Operační systém iOS 26 zavádí možnost oddělit zprávy od neznámých kontaktů pomocí nového filtru. Funkce připomíná spam filtr – zprávy od lidí, kteří nejsou ve vašich kontaktech, se přesunou do samostatné sekce, a nebudete na ně ani dostávat notifikace. Pokud je mezi nimi někdo, koho znáte, můžete jej jednoduše označit jako známého odesílatele. Důležité je, že důležité zprávy jako ověřovací kódy nebo upozornění na rezervace tímto filtrem neprojdou – Apple slibuje, že je rozpozná a zobrazí běžně.
Fotogalerie #2
Nové pozadí konverzací: více osobitosti v chatech
Nově lze v aplikaci iMessage nastavit pozadí pro každou konverzaci zvlášť. Na výběr jsou přednastavené motivy od Apple (např. barvy, obloha, voda, polární záře), nebo můžete použít vlastní fotografii. Pozadí se zobrazí i druhé straně a každý účastník může své pozadí upravit podle svého. Stačí klepnout na horní lištu konverzace na daný kontakt a vybrat možnost Pozadí.
Fotogalerie #3
Překlady zpráv pomocí Apple Intelligence
Pokud často komunikujete s lidmi v jiném jazyce, oceníte automatické překlady přímo v aplikaci Zprávy. Funkce je součástí širší integrace Apple Intelligence, a umožní překlad příchozích zpráv do vašeho jazyka v reálném čase. Pozor však – překlady budou dostupné pouze na vybraných iPhonech s čipem A17 Pro nebo novějším (např. iPhone 15 Pro a výš). Starší modely si na tuto funkci nesáhnou. V rámci Evropské unie může být navíc Apple Intelligence omezena nebo zcela nedostupná, v závislosti na legislativě