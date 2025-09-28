Skvělé funkce z iOS 26, které si užijete jen na iPhone 15 Pro nebo novějším

S příchodem operačního systému iOS 26 Apple opět posouvá hranice toho, co iPhone dokáže – a to díky novým možnostem strojového učení a velkých jazykových modelů, které běží přímo na zařízení. Některé z těchto funkcí ale nejsou dostupné pro starší modely. Pokud tedy plánujete využít potenciál Apple Intelligence naplno, budete potřebovat alespoň iPhone 15 Pro nebo novější. Pojďme se podívat na pár nejzajímavějších novinek, které starší iPhony bohužel nezvládnou. Upozorňujeme, že ne všechny funkce mohou být dostupné ve všech oblastech.
Chytré návrhy v Připomínkách
Nová verze Připomínek dokáže sama navrhovat úkoly a seznamy na základě toho, co najde ve Zprávách nebo e-mailech. AI na zařízení také umí automaticky třídit položky do přehledných kategorií – například u nákupních seznamů oddělí potraviny, drogerii a další položky. Pro ty, kdo mají rádi pořádek, je to velký posun vpřed.
Generování pozadí a chytré ankety ve Zprávách
Ve Zprávách nově najdete dvě AI vychytávky: generování originálního pozadí konverzace přes Image Playground a také chytrý návrh anket. Telefon sám pozná, kdy by se vám anketa hodila (např. když řešíte termín schůzky) a nabídne její vytvoření jedním klepnutím.
Překlad v reálném čase
Díky novým jazykovým modelům Apple nabídne okamžitý překlad textu i mluveného slova přímo ve vestavěných komunikačních aplikacích. Zprávy přeloží text už při psaní, FaceTime zobrazí živé titulky a při klasickém hovoru dokáže iPhone dokonce mluvit překladem nahlas. Vše běží offline, přímo na zařízení – a proto je nutný výkonnější čip A17 Pro a vyšší. Bohužel však tato funkce není k dispozici v České republice.
Chytřejší Zkratky s AI
Aplikace Zkratky v iOS 26 dostává nové akce, které využívají Apple Intelligence. Uživatelé mohou do svých automatizací snadno přidat generování obrázků, shrnutí textu nebo kontextové odpovědi. Složitější scénáře, které kombinují víc AI kroků, jsou tak dostupné bez nutnosti používat externí služby. Bohužel, ani zde moc nejásejte – funkce není v Česku k dispozici.