Nový iPad Pro dostane čip M5 a minimálně 12 GB RAM. O druhé kameře ale panují nejasnosti

Jiří Filip
Představení nové generace iPadů Pro klepe na dveře a jak se zdá, počítat u něj můžeme minimálně se dvěmi poměrně zásadními novinkami. Jednou z nich je nasazení čipu Apple M5 a druhou pak minimálně 12GB operační paměti. Vyplývá to alespoň z videí, která se minulý týden objevila na YouTube. Ta zachycují doposud nevydaný 13“ iPad Pro, který se dostal do rukou ruským youtuberům.

Podle těchto videí nový iPad Pro dostal do vínku čip M5, který by měl nabídnout až 12 % vyšší výkon procesoru a zhruba 36 % rychlejší grafiku oproti M4, který Apple nasadil do modelů uvedených letos v květnu. Benchmark testy z Geekbenche navíc ukazují, že i základní varianta s kapacitou 256 GB nabídne 12 GB RAM – tedy stejně jako iPhone Air, iPhone 17 Pro a 17 Pro Max. Pro srovnání, současný iPad Pro s M4 má při 256GB a 512GB konfiguracích jen 8 GB RAM, zatímco verze s 1TB a 2TB úložištěm už 16 GB.

Co se designu týče, žádné velké změny se minimálně podle videí nečekají. iPad Pro byl totiž přepracován už loni, kdy dostal OLED displej a tenčí tělo. Jedinou drobností, kterou si pozorní diváci unboxingů všimli, je absence nápisu „iPad Pro“ na zadní straně nového modelu, což je poměrně zvláštní upgrade, který může mít za cíl vytvořit budoucí Apple produkty ještě minimalističtější. 

holding ipad pro in room holding ipad pro in room
ipad pro on table low angle ipad pro on table low angle
ipad pro back view ipad pro back view
ipad pro on table ipad pro on table
stack of ipads side view stack of ipads side view
ipad pro joseph jpseph ipad pro joseph jpseph
stack of ipads on table stack of ipads on table
ipad pro prkenko ipad pro prkenko
ipad pro M4 box ipad pro M4 box
baleni ipad pro M4 baleni ipad pro M4
ipad ipad
ipad pro M4 13 ipad pro M4 13
Otazníky tu přeci jen jsou

Otazníky nicméně stále visí nad jednou dříve spekulovanou novinkou, konkrétně pak dvojicí předních kamer. Ty měly umožnit pohodlnější videohovory jak na výšku, tak na šířku. V uniklých videích ale druhý objektiv chybí, jelikož je vidět pouze senzor okolního světla umístěný v horním rámečku. Velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu sice potvrdil, že testovací kusy iPadu Pro s čipem M5 mají skutečně druhou čočku osazenou. Podle něj ale není vyloučené, že Apple tuto funkci na poslední chvíli odstranil, podobně jako už dříve některé jiné prvky, které se nakonec do finálních produktů nedostaly. Nechme se tedy překvapit, jak se nakonec Apple v tomto směru rozhodl a hlavně, kdy novinky představí. Jasno totiž není ani o tom. 

