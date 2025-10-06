Jak vydělat na AI? 12 firem, které hýbou trhem

Komerční sdělení: Umělá inteligence (AI) už dávno není jen výsadou vědců nebo scénářů sci-fi filmů. Dnes ji potkáváme všude – při vyhledávání na internetu, v sociálních sítích, při online nakupování nebo třeba v chytrých telefonech. Podle mnoha odborníků jde o technologickou revoluci, která může mít podobný dopad jako internet či chytré telefony.
AI ale není jen praktickým pomocníkem. Je to také obrovská investiční příležitost. V posledních letech se trh s umělou inteligencí rozvíjí rekordním tempem a firmy, které dokážou být v tomto směru úspěšné, často zaznamenávají prudký růst hodnoty svých akcií.
Investice, které mění pravidla hry
Technologičtí obři jako Microsoft, Alphabet (Google) nebo Meta vkládají do vývoje umělé inteligence stovky miliard dolarů ročně. Tyto částky směřují nejen do výzkumu a vývoje, ale také do budování datových center a potřebné infrastruktury.
Graf investic technologických gigantů do AI – zdroj Chartr, Companies
Vedle gigantů však vznikají i menší a specializované společnosti, které přinášejí inovace v oblasti čipů, cloudových služeb nebo zpracování dat. Začátkem roku 2023 odstartovala první velká vlna „AI mánie“, kterou spustil ChatGPT. Od té doby se umělá inteligence posunula mílovými kroky – denně ji používají stovky milionů lidí a firmy ji začaly masově integrovat do svých produktů a služeb.
12 firem, které stojí v čele
Kdo tedy na tomto trendu vydělává? Přehled ukazuje, že jde o velmi různorodé společnosti:
- Nvidia a AMD – největší výrobci grafických čipů, nezbytných pro trénink a provoz AI modelů.
- Microsoft – partner OpenAI a jeden z prvních, kdo začal integrovat AI do svých služeb (např. Bing nebo Office 365).
- Alphabet (Google) – lídr v mnoha oblastech, od vyhledávání po vývoj vlastních generativních modelů.
- Meta – spoléhá na AI při personalizaci obsahu a cílení reklam.
- Tesla – využívá AI pro pokrok v oblasti autonomního řízení.
- Palantir – obranná a bezpečnostní firma, která staví svůj byznys na práci s daty a algoritmech.
- ASML, TSMC a Broadcom – společnosti klíčové pro výrobu čipů a polovodičů.
- Amazon – AI využívá pro logistiku, cloud a personalizaci nabídek.
- Vistra – energetická společnost, která profituje z rostoucí poptávky po elektřině ze strany AI průmyslu.
Zajímavosti ze zákulisí
- OpenAI, tvůrce ChatGPT, byla zpočátku považována za jednoho z největších lídrů. Její hodnota se odhaduje na 300 miliard USD, což ji řadí mezi nejcennější soukromé firmy světa.
- Spotřeba energie spojená s trénováním AI modelů je obrovská – podle odhadů může jeden rozsáhlý model spotřebovat tolik elektřiny jako malé město. I proto se mezi vítěze AI éry řadí i energetické společnosti.
- Konkurence je tvrdá – Microsoft a OpenAI se dlouho zdáli být nedostižní, ale Alphabet rychle dohnal jejich náskok a v některých oblastech je dokonce předstihl.
- AI není jen o technologiích – proniká do zdravotnictví, dopravy, financí i obranného průmyslu.
Co z toho plyne pro investory?
Z pohledu investorů se AI stává podobně významným trendem, jakým byly internetové firmy na začátku tisíciletí. Rozdíl je v tom, že tentokrát nejde jen o startupy, ale i o zavedené giganty, kteří mají obrovské zdroje a mohou investovat do vývoje bezprecedentní částky.
Zároveň ale platí, že trh je vysoce konkurenční a ne každá společnost bude vítězem. Pro investory je proto důležité sledovat nejen technologický pokrok, ale i byznys modely firem, jejich schopnost generovat zisk a dlouhodobou udržitelnost.
Shrnutí
Umělá inteligence se z rychle se vyvíjející technologie stala klíčovým faktorem, který formuje světový byznys a investiční trhy. Od výrobců čipů přes technologické giganty až po energetické firmy – všichni hledají své místo v nové éře, kterou AI otevírá.
Investování je rizikové. Ivestujte zodpovědně.
