Využijte Připomínky na iPhonu skutečně naplno s tímto jednoduchým trikem!

V dnešní digitální době už nestačí mít jen přehled o svých úkolech – stále častěji potřebujeme rychlý přístup k doplňujícím informacím, které nám pomohou je lépe splnit. Aplikace Připomínky na iPhonu nabízí chytrý způsob, jak si nejen organizovat své úkoly, ale také je efektivně propojit s relevantními výsledky vyhledávání na internetu. Tato funkce vám umožní okamžitě rozšířit kontext úkolu bez nutnosti opouštět aplikaci.
Proč využívat vyhledávání na webu přímo z Připomínek?
Mít úkol „Zjistit informace o Encyklopedii motorek“ je jedna věc, ale možnost okamžitě přejít k odpovídajícím výsledkům vyhledávání na webu je věc druhá. Tato integrace zvyšuje produktivitu a šetří čas. Nemusíte přecházet do prohlížeče, vyhledávat ručně a ztrácet tak koncentraci. Stačí několik jednoduchých kroků přímo v aplikaci a vyhledávání proběhne rychle a pohodlně.
Jak na to: krok za krokem
- Otevřete aplikaci Připomínky a vyberte připomínku obsahující text, který chcete vyhledat.
- Dlouhým stiskem označte konkrétní část textu (například klíčové slovo nebo frázi).
- Po označení textu se objeví kontextové menu. V něm klepněte na možnost Hledat na webu.
- iPhone automaticky otevře Safari (nebo váš výchozí prohlížeč) a zobrazí výsledky vyhledávání právě pro vybraný text.
- Procházejte výsledky, vybírejte relevantní informace a vraťte se k aplikaci Připomínky, abyste mohli pokračovat v práci.
Fotogalerie
Funkce vyhledávání na webu přímo z aplikace Připomínky na iPhonu představuje chytrý a pohodlný způsob, jak rychle najít doplňující informace k vašim úkolům. Spojením organizace s okamžitým přístupem k internetu výrazně zefektivníte svou práci a ušetříte čas. Tuto malou, ale užitečnou funkci doporučujeme využívat všem, kdo chtějí mít své poznámky a úkoly nejen přehledné, ale také vždy obohacené o aktuální informace.