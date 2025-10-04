Zavřít reklamu

Využijte Připomínky na iPhonu skutečně naplno s tímto jednoduchým trikem!

Vše o Apple
Amaya Tomanová
0

V dnešní digitální době už nestačí mít jen přehled o svých úkolech – stále častěji potřebujeme rychlý přístup k doplňujícím informacím, které nám pomohou je lépe splnit. Aplikace Připomínky na iPhonu nabízí chytrý způsob, jak si nejen organizovat své úkoly, ale také je efektivně propojit s relevantními výsledky vyhledávání na internetu. Tato funkce vám umožní okamžitě rozšířit kontext úkolu bez nutnosti opouštět aplikaci.

Mohlo by vás zajímat

Proč využívat vyhledávání na webu přímo z Připomínek?

Mít úkol „Zjistit informace o Encyklopedii motorek“ je jedna věc, ale možnost okamžitě přejít k odpovídajícím výsledkům vyhledávání na webu je věc druhá. Tato integrace zvyšuje produktivitu a šetří čas. Nemusíte přecházet do prohlížeče, vyhledávat ručně a ztrácet tak koncentraci. Stačí několik jednoduchých kroků přímo v aplikaci a vyhledávání proběhne rychle a pohodlně.

Jak na to: krok za krokem

  • Otevřete aplikaci Připomínky a vyberte připomínku obsahující text, který chcete vyhledat.
  • Dlouhým stiskem označte konkrétní část textu (například klíčové slovo nebo frázi).
  • Po označení textu se objeví kontextové menu. V něm klepněte na možnost Hledat na webu.
  • iPhone automaticky otevře Safari (nebo váš výchozí prohlížeč) a zobrazí výsledky vyhledávání právě pro vybraný text.
  • Procházejte výsledky, vybírejte relevantní informace a vraťte se k aplikaci Připomínky, abyste mohli pokračovat v práci.
iOS Pripominky vyhledat na webu 1 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-1
iOS Pripominky vyhledat na webu 2 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-2
iOS Pripominky vyhledat na webu 3 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-3
iOS Pripominky vyhledat na webu 4 iOS-Pripominky-vyhledat-na-webu-4
Vstoupit do galerie

Funkce vyhledávání na webu přímo z aplikace Připomínky na iPhonu představuje chytrý a pohodlný způsob, jak rychle najít doplňující informace k vašim úkolům. Spojením organizace s okamžitým přístupem k internetu výrazně zefektivníte svou práci a ušetříte čas. Tuto malou, ale užitečnou funkci doporučujeme využívat všem, kdo chtějí mít své poznámky a úkoly nejen přehledné, ale také vždy obohacené o aktuální informace.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.