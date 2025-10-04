Podzim bez starostí o energii: Nabíjecí stanice EcoFlow jsou nyní v akci na DATARTu

Komerční sdělení: Podzim je tu a s ním i období, kdy je dobré mít jistotu, že vám energie nedojde v tu nejméně vhodnou chvíli. EcoFlow proto přichází s akční nabídkou svých přenosných stanic a powerbank, které si nyní můžete pořídit za nižší ceny, přičemž sleva je již propsána přímo do produktů.
Pokud hledáte řešení, které zvládne i náročnější spotřebiče, sáhnout můžete po EcoFlow DELTA 2. Tato bateriová stanice nabídne kapacitu 1 kWh a výkon až 1 800 W, což bohatě stačí pro širokou škálu zařízení od notebooků až po menší domácí spotřebiče. Díky technologii LFP se navíc můžete spolehnout na až šestkrát delší životnost oproti běžným bateriím a velmi rychlé nabíjení, které je až sedmkrát svižnější než u konkurence. Vše pak snadno zkontrolujete či nastavíte přes mobilní aplikaci EcoFlow.
Pro ty, kteří ocení menší rozměry, je tu EcoFlow RIVER 3 Max (572 Wh). Nabídne kapacitu 572 Wh a stabilní výkon 600 W, díky čemuž se stane spolehlivým parťákem doma, na cestách i v přírodě. Zvládne napájet telefony, notebooky i menší spotřebiče a díky funkci X-Boost si krátkodobě poradí i se zařízeními s odběrem až 1 200 W.
Chybět nesmí ani kompaktní řešení v podobě powerbanky EcoFlow Rapid Magnetic. Ta nabídne kapacitu 10 000 mAh a kromě rychlého dobíjení mobilů či notebooků potěší i praktickým magnetickým uchycením N52, díky kterému drží telefon během nabíjení pevně na místě. Vestavěný USB-C kabel šetří čas i místo a podpora Qi2 bezdrátového nabíjení s výkonem až 15 W či 65W rychlého nabíjení zase zajistí, že energii doplníte skutečně rychle – a to i u náročnějších zařízení, jako je MacBook Air. Ať už tedy hledáte řešení na delší cesty, do domácnosti, nebo jen do kapsy, EcoFlow má pro vás odpověď. A teď navíc za ceny, které jsou díky slevě ještě atraktivnější.
