Epic Games rozdává zdarma dvě parádní hry pro PC! Už jste si je vyzvedli?

Pokud patříte mezi fanoušky videoher, zbystřete. Epic Games Store totiž nelení a i tento týden rozdává zdarma super hry na PC. A že je opět o co stát. K dispozici je totiž zajímavá hra Nightingale spolu s Firestone Online Idle RPG. Jak už však má Epic ve zvyku, zdarma hry příliš dlouho nebudou – rozdávání skončí konkrétně příští čtvrtek v 16:59.
Nightingale
Nightingale je survival hra zasazená do temného fantasy světa, který kombinuje viktoriánskou estetiku s nadpřirozenými prvky. Hráč se v ní ocitá v roli „Realmwalkera“, poutníka mezi paralelními světy, kde se musí postarat o své přežití i o budování útočiště. Autoři ze studia Inflexion Games kladou velký důraz na průzkum a craftování, takže sbírání surovin, stavba přístřešků a výroba nástrojů tvoří naprostý základ hraní. Velkým lákadlem jsou rozmanité světy, které se liší prostředím i obtížností, a hráč tak nikdy přesně neví, co ho čeká. Zajímavostí je i možnost hrát buď zcela sólo, nebo v kooperaci s přáteli, což hře dodává na variabilitě.
Atmosféra Nightingale je podpořena výrazným vizuálním stylem a hutným zvukovým doprovodem, který umí navodit pocit neustálého nebezpečí. Hráč se tak musí rozhodovat, zda se vydá do neznáma hledat cenné zdroje, nebo zůstane v bezpečí své základny. Boj proti nadpřirozeným bytostem je náročný a vyžaduje nejen dobré vybavení, ale i správnou taktiku. Vše přitom působí jako mix klasického survivalu a svěžího pojetí fantasy, které na trhu her působí dost originálně. Nightingale tak představuje titul, který zaujme jak fanoušky survival her, tak hráče hledající atmosférické a vizuálně atraktivní dobrodružství.
Hru můžete stáhnout zdarma zde
Firestone Online Idle RPG
Firestone Online Idle RPG je jednou z těch her, které na první pohled působí nenápadně, ale dokážou vás k sobě připoutat na dlouhé hodiny. Hráč se ocitá ve fantasy světě, kde nechybí hrdinové, magie ani hordy nepřátel, a jeho úkolem je postupně rozvíjet svou družinu a čelit stále těžším výzvám. Základ hry spočívá v takzvaném idle mechanizmu, takže vaše postavy bojují a sbírají zdroje i ve chvílích, kdy zrovna nesedíte u obrazovky. Postupně se odemykají nové lokace, vybavení i schopnosti, které přidávají hře na hloubce.
Atmosféra Firestone je laděná do klasického fantasy stylu a doprovází ji příjemně kreslená grafika, která nezapře inspiraci u velkých žánrových značek. Přestože jde o poměrně jednoduchý koncept, právě jeho přístupnost dělá z titulu ideální oddychovou záležitost. Zaujme jak hráče, kteří chtějí vše detailně vylepšovat a taktizovat, tak i ty, kteří hledají hru, jež se dá spustit jen na pár minut během dne. Firestone Online Idle RPG tak spojuje prvky klasického RPG s moderní odpočinkovou hratelností a nabízí svět, do kterého se člověk rád vrací.