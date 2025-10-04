Dvě zásadní novinky v Apple Music v iOS 26

S příchodem iOS 26 se výrazně proměnila nejen samotná podoba Apple Music, ale i některé funkce, které posouvají poslech hudby na vyšší úroveň. Nový design Liquid Glass dodává aplikaci svěží, průhledný vzhled, který se mění podle náklonu telefonu a navazuje na celkový vizuální styl systému. Design ale není to jediné, co si zaslouží pozornost.
AutoMix: plynulé přechody mezi skladbami
Jednou z nejdiskutovanějších novinek je funkce AutoMix. Ta nahrazuje dosavadní prolínání (Crossfade) a posouvá ho na úroveň, kterou ocení každý fanoušek plynulého poslechu. AutoMix automaticky vyhodnotí klíč a tempo skladby a zajistí, aby přechod na další píseň proběhl v ideální chvíli – podobně jako by vás provázel zkušený DJ. Apple tvrdí, že při AutoMixu dochází k jemnému protahování nebo zkracování stop a k synchronizaci rytmu tak, aby přechod byl co nejpřirozenější. AutoMix je dostupný všem uživatelům s předplatným Apple Music, a to bez ohledu na model iPhonu, a deaktivovat jej můžete v Nastavení -> Aplikace -> Hudba.
Fotogalerie
Připnuté playlisty a nové widgety
Pro lepší organizaci oblíbené hudby můžete nyní připnout své oblíbené playlisty přímo na začátek aplikace Music. Díky tomu se k nim dostanete okamžitě, bez zdlouhavého procházení knihovny. Nově také přibyly widgety, které umožňují rychlý přístup k připnutým playlistům přímo z domovské nebo zamykací obrazovky. Pro připnutí stačí dlouze podržet požadovanou položku a v menu klepnout na Přišpendlit. Pokud si chcete připnout oblíbený obsah, zamiřte do sekce Knihovna – připnuté skladby vám zobrazí v horní části displeje.
Fotogalerie #2
S příchodem iOS 26, jehož plná verze je od 15. září dostupná všem uživatelům, Apple opět ukazuje, že se nebojí posouvat uživatelský zážitek na vyšší úroveň. AutoMix přináší do poslechu hudby zcela nový rozměr, připnuté playlisty zase usnadňují každodenní používání aplikace Music a nové widgety posilují rychlý přístup k oblíbenému obsahu.
Všechny tyto změny dokazují, že Apple se snaží o kombinaci inovace a praktičnosti – ať už jde o malé detaily, nebo o funkce, které mohou zásadně změnit způsob, jakým hudbu posloucháme. Pokud jste dosud váhali s aktualizací, právě hudební novinky v iOS 26 mohou být tím správným důvodem, proč svůj iPhone posunout o krok dál.