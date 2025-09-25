Zavřít reklamu

iOS 26 rozbil na iPhonech kalendář! Oprava je ale už na cestě

Jiří Filip
Nejnovější iOS 26 sice přinesl řadu užitečných novinek, některým uživatelům však přidělal i nečekané starosti. Na diskuzních fórech, sociálních sítích i v Apple Support Community se totiž začaly v posledních dnech množit stížnosti na to, že vyhledávání v nativní aplikaci Kalendář přestalo správně fungovat.

Problém se podle všeho netýká jen konkrétního modelu iPhonu. Hlásí jej totiž i majitelé starších iPhonů, například 13 mini, stejně jako uživatelé nejnovějších iPhonů 17 Pro. Poměrně zajímavé je pak to, že se chyba projevuje různými způsoby, což může do jisté míry zkomplikovat její opravu. Některé dotazy výsledky totiž přinesou, jiné naopak vyhledávač úplně ignoruje, i když událost v kalendáři prokazatelně existuje.

První zprávy o této chybě se objevily už během testování bety iOS 26, ale naplno se začala řešit až po ostrém vydání systému minulý týden. Podle reakcí uživatelů navíc zatím nepomohla ani první beta iOS 26.1, která je dostupná vývojářům. Apple se nicméně k celé situaci už vyjádřil prostřednictvím své podpory. Dle svých slov problém oficiálně uznává a slibuje, že jej opraví v některé z nadcházejících aktualizací. Zda se dočkáme záplaty už v iOS 26.0.1, nebo až v rámci finálního iOS 26.1, zatím není jasné. Pokud tedy patříte mezi postižené, nezbývá než vyčkat a udržovat iPhone aktualizovaný.

