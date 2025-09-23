Zavřít reklamu

Nejste spokojení s iOS 26? Smůla, čas na návrat na iOS 18 jste již propásli

iPhone
Jiří Filip
0

Nejste z jakékoliv důvodu spokojení s iOS 26, který Apple vypustil teprve minulé pondělí? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Kalifornský gigant totiž dnes v noci ukončil podepisování iOS 18.6.2, což jinými slovy znamená, že uživatelé, kteří si nainstalovali novou verzi iOS 26, už nemají možnost se vrátit zpět na starší osmnáctkovou řadu. Stejný osud potkal i iPadOS 18.6.2 a tvOS 18.6, takže downgrade je nemožný i na iPadech a Apple TV.

Mohlo by vás zajímat

Podepisování jednotlivých verzí systému funguje jako serverová kontrola, kterou Apple provádí při každé instalaci iOS. Pokud už určitá verze není podepisována, instalace selže a systém ji jednoduše nepovolí. Apple tento mechanismus používá dlouhodobě, aby uživatelé nezůstávali na zastaralých a méně bezpečných verzích systému. Zároveň je tento krok vnímán jako boj proti jailbreaku, který byl zejména v minulosti poměrně rozšířený a který se dařil vývojářům vytvářet právě na starších verzích OS Applu. 

iOS 18 21 iOS 18 21
iOS 18 39 iOS 18 39
iOS 18 38 iOS 18 38
iOS 18 37 iOS 18 37
iOS 18 36 iOS 18 36
iOS 18 35 iOS 18 35
iOS 18 34 iOS 18 34
iOS 18 33 iOS 18 33
iOS 18 32 iOS 18 32
iOS 18 23 iOS 18 23
iOS 18 24 iOS 18 24
iOS 18 25 iOS 18 25
iOS 18 26 iOS 18 26
iOS 18 27 iOS 18 27
iOS 18 29 iOS 18 29
iOS 18 30 iOS 18 30
iOS 18 31 iOS 18 31
iOS 18 22 iOS 18 22
iOS 18 20 iOS 18 20
iOS 18 19 iOS 18 19
iOS 18 18 iOS 18 18
iOS 18 17 iOS 18 17
iOS 18 16 iOS 18 16
iOS 18 15 iOS 18 15
iOS 18 7 iOS 18 7
iOS 18 8 iOS 18 8
iOS 18 9 iOS 18 9
iOS 18 10 iOS 18 10
iOS 18 11 iOS 18 11
iOS 18 12 iOS 18 12
iOS 18 13 iOS 18 13
iOS 18 14 iOS 18 14
iOS 18 6 iOS 18 6
iOS 18 5 iOS 18 5
iOS 18 4 iOS 18 4
iOS 18 3 iOS 18 3
iOS 18 2 iOS 18 2
iOS 18 1 iOS 18 1
Vstoupit do galerie

Ukončení podepisování iOS 18 ale samozřejmě neznamená, že by Apple kohokoliv nutil přejít na iOS 26. Kdo chce, může i nadále zůstat na iOS 18, ale platí, že jakmile zařízení jednou povýšíte na nejnovější verzi, cesta zpět už se uzavře. Tento krok je tak v souladu se strategií Applu držet co nejvíce uživatelů na aktuálním systému, který nabízí nejen nové funkce, ale i bezpečnostní záplaty.

Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.