Nejste spokojení s iOS 26? Smůla, čas na návrat na iOS 18 jste již propásli

Nejste z jakékoliv důvodu spokojení s iOS 26, který Apple vypustil teprve minulé pondělí? Pak pro vás máme špatnou zprávu. Kalifornský gigant totiž dnes v noci ukončil podepisování iOS 18.6.2, což jinými slovy znamená, že uživatelé, kteří si nainstalovali novou verzi iOS 26, už nemají možnost se vrátit zpět na starší osmnáctkovou řadu. Stejný osud potkal i iPadOS 18.6.2 a tvOS 18.6, takže downgrade je nemožný i na iPadech a Apple TV.
Podepisování jednotlivých verzí systému funguje jako serverová kontrola, kterou Apple provádí při každé instalaci iOS. Pokud už určitá verze není podepisována, instalace selže a systém ji jednoduše nepovolí. Apple tento mechanismus používá dlouhodobě, aby uživatelé nezůstávali na zastaralých a méně bezpečných verzích systému. Zároveň je tento krok vnímán jako boj proti jailbreaku, který byl zejména v minulosti poměrně rozšířený a který se dařil vývojářům vytvářet právě na starších verzích OS Applu.
Ukončení podepisování iOS 18 ale samozřejmě neznamená, že by Apple kohokoliv nutil přejít na iOS 26. Kdo chce, může i nadále zůstat na iOS 18, ale platí, že jakmile zařízení jednou povýšíte na nejnovější verzi, cesta zpět už se uzavře. Tento krok je tak v souladu se strategií Applu držet co nejvíce uživatelů na aktuálním systému, který nabízí nejen nové funkce, ale i bezpečnostní záplaty.