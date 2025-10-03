Víme, kdy Apple oznámí své finanční výsledky za uplynulé čtvrtletí

Kalifornský gigant se chystá na další velký večer – 30. října zveřejní své finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí fiskálního roku 2025. A nebude to jen tak ledajaký report. Vždyť právě tato čísla nám poprvé napoví, jak se na trhu rozběhly čerstvě uvedené iPhony 16 a Apple Watch Series 10. A zároveň se ukáže, jak moc Applu zkomplikovala život Trumpova cla, která firmě navyšují náklady o více než miliardu dolarů.
Konferenční hovor proběhne 30. října ve 23:00 našeho času a sledovat jej bude možné klasicky přes oficiální webcast Applu. Pokud si vzpomeneme na stejné období loňského roku, šlo o rekordní show – tržby 95 miliard dolarů, čistý zisk 14,74 miliardy a rostoucí prodeje prakticky ve všech hlavních kategoriích. Výjimkou tehdy byla jen sekce příslušenství, která si připsala mírný pokles.
Letos se ale situace může vyvíjet úplně jinak. Apple má na jedné straně velkou výhodu v podobě tradičně silného nástupu nových iPhonů, které mu umí během pár týdnů přinést desítky miliard dolarů navíc. Na straně druhé se ale do hry vložila politika – a s ní i vyšší dovozní cla, která dokážou zlikvidovat pěkný kus zisku. Tim Cook už v létě otevřeně přiznal, že jen za toto čtvrtletí očekává kvůli clům ztrátu přes 1,1 miliardy dolarů.
Celý report tak bude velmi zajímavým testem. Dokáže Apple znovu ohromit investory rekordními výsledky, nebo tentokrát geopolitika převáží a vezme si svou daň? Jisté je jedno – i když to pro běžného uživatele může působit jako vzdálená hra čísel, realita je taková, že právě tyto výsledky určují, kolik bude mít Apple prostředků na vývoj nových produktů a jak silně si může dovolit tlačit inovace dopředu. Na odpověď si ale musíme ještě chvíli počkat. 30. října večer už ale bude jasno – a čekání na to, jak se iPhony 16 a Apple Watch Series 10 uvedly do světa, bude stát za to.