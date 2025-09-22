Prodeje iPhone 17 bodují u akcionářů a akcie Applu se blíží maximu

Akcie Apple zažívají po prvním víkendu prodejů nových produktů značný růst hodnoty. V den představení nových iPhonů, tedy 9. 9. 2025 měly akcie Applu hodnotu 235,43$ za akcii. Dnes je aktuální hodnota v době psaní tohoto článku 253,89$ za jednu akcii společnosti Apple. Historicky nejvyšší hodnota akcie byla přitom 260,10$ a to 26. 12. 2024. Apple se tak nezadržitelně blíží k historickému maximu, čemuž přispívají zejména vynikající zprávy, které se šíří ze stran analytiků ohledně výborných prodejů iPhone 17, iPhone 17 Pro a příslušenství.
Trhy posilují zejména kvůli tomu, že se Applu daří prodávat iPhone 17, alespoň podle analytiků. To těší akcionáře z toho důvodu, že zatím co prodeje vlajkové lodi Applu byly vždy vynikající, tak u modelů střední třídy se mu dlouhé roky nedařilo bodovat až tak, jak letos. Uvidíme, na jakém výsledku nakonec akcie uzavřou obchodování v dnešní den a kam se podívají v příštích dnech nebo týdnech. Očekává se také, že se Apple pochlubí výsledky prodejů za první prodejní víkend, což by mohlo v případě pozitivních výsledků zvýšit cenu akcií ještě výraznějším způsobem.