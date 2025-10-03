Na Alze nyní seženete hned dvě parádní limitované edice PlayStationu 5!

Komerční sdělení: Pokud jste fanoušky videoher a zejména pak konzolí PlayStation, máme pro vás super zprávu. Na Alze si totiž můžete objednat hned dvě limitované edice konzolí PS5 Slim a to rovnou ve dvou parádních edicích. K dispozici je konkrétně 30th Anniversary Limited Edition spolu s PlayStation 5 (Slim) Ghost of Yotei: Gold Limited Edition. A co víc – obě limitované edice jsou nyní skladem.
PlayStation 5 (Slim) Digital – 30th Anniversary Limited Edition
Limitovaná edice PlayStation 5 (Slim) Digital – 30th Anniversary vzdává hold třiceti letům historie, která začala 3. prosince 1994 uvedením první konzole PlayStation. Novinka přináší ikonické barevné provedení původního modelu a zároveň nabízí nejnovější technologie hardwaru PS5, takže nostalgie jde ruku v ruce s výkonem a moderními možnostmi hraní.
Retro šedý design okamžitě evokuje devadesátá léta a připomíná, kde vše začalo. Každý detail této limitované edice odkazuje na bohatou historii značky a přináší harmonické spojení minulosti a současnosti. Pro hráče to není jen sběratelský kousek – je to oslava tří dekád vášnivého hraní a důkaz, že PlayStation umí spojit vzpomínky s moderní herní zkušeností. Pro sběratele i fanoušky retro designu je tahle edice příležitostí, kterou se vyplatí využít. Je to kus historie, který současně ukazuje, kam se značka PlayStation dostala a jak pokračuje ve vývoji nejmodernějších herních technologií.
PlayStation 5 (Slim) Ghost of Yotei: Gold Limited Edition
Sony si pro fanoušky připravilo skutečnou lahůdku. Na trh totiž míří limitovaná edice konzole PlayStation 5, která čerpá inspiraci z příběhu Atsu a spojuje moderní herní technologii s tradiční japonskou estetikou. Už samotný pohled na konzoli je nezapomenutelný – na krytu se majestátně tyčí hora Jótei, symbol Hokkaida i samotné hrdinky, a jemné linky ve stylu kintsugi dodávají celku hloubku i symboliku znovuzrození po překonaných ranách osudu.
Konzoli perfektně doplňuje i ovladač DualSense, na jehož touchpadu najdete výraznou siluetu Atsu. Na první pohled zaujmou i detaily inspirované tradiční malířskou technikou Sumi-e, doplněné ručně kreslenými ikonami převzatými přímo z její mapy. Výsledkem je jedinečný kus, který se nesnaží jen dobře vypadat, ale především vyprávět příběh – příběh odvahy, odolnosti a schopnosti najít krásu v nedokonalosti. Tahle edice PS5 tak není jen další barevnou variantou. Je to spíš umělecký kousek, který ukazuje, že i herní konzole mohou být symbolem kultury a příběhů. A pro sběratele i fanoušky PlayStationu půjde o vysněný klenot, který se rozhodně vyplatí nenechat si utéct.
