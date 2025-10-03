Disney+ se na Apple TV dočká zbrusu nové aplikace!

Disney+ čeká zásadní redesign aplikace, která se stane centrem nejen pro obsah samotného Disney+, ale také pro tituly z Hulu a ESPN. Změny přicházejí ruku v ruce s tím, že Hulu se stane globální značkou a nahradí dosavadní Star mimo USA. Nový design aplikace nabídne přepracovanou navigaci. V horní části se objeví nový panel s kartami, kde hlavní roli převezme záložka „For You“. Ta se stane výchozí domovskou obrazovkou s doporučeními a možností pokračovat ve sledování od místa, kde jste skončili. Disney se zde inspiruje konkurenčními platformami, zejména Apple TV a Netflixem.
Fotogalerie
Vedle ní budou dostupné karty Disney+, Hulu a ESPN, přičemž uživatel uvidí pouze ty služby, na které má aktivní předplatné. Vzhledem k popularitě kombinovaných balíčků ale většina diváků získá přístup ke všem třem sekcím. Mezi další novinky patří záložka „Live“, která umožní okamžitý přístup k nepřetržitým streamům a živému vysílání. SPolečnost Disney také posílila důraz na uživatelské profily, aby bylo vždy zřejmé, kdo aplikaci používá. Aplikace dále přinese označení obsahu štítky jako „Season Finale“, „New Series“ nebo „New Movie“, filmový styl plakátových náhledů v hlavním rozhraní, přehrávání videí přímo v Hero karuselu, dynamický řádek značek zobrazující poslední novinky, a widgety na iOS, které umožní rychlý přístup k oblíbeným pořadům. Disney také slibuje, že v průběhu příštího roku uvede mobilní exkluzivní funkce, ačkoliv detaily zatím nikdo neprozradil.