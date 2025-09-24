Disney+ zdražuje

Poslední roky přinesly hned několik zdražení streamovacích služeb a jak se zdá, zdražování zatím není ani zdaleka u konce. Poté, co relativně nedávno zvedlo své ceny za předplatné Spotify u Premium verze, ohlásilo nyní zdražování i Disney+. To se sice zprvu dotkne jen USA, nicméně vzhledem k tomu, že od amerických cen se zpravidla odvíjí i ceny ve zbytku světa, je jen otázkou času, kdy se začne zdražovat i u nás.
Disney+ je v USA k dispozici v celé řadě verzí a balíčků, přičemž takřka všechny tyto verze zvyšují cenu. Konkrétně cena povyskočí o 2 až 3 dolary, tedy asi o 41 až 61 Kč, což není úplně málo. V České republice je v současnosti cena nastavena na 219 Kč v případě Standard verze a 359 Kč v případě Premium verze. V případě zdražení u nás se tak může Premium verze přehoupnout přes hranici 400 Kč, zatímco Standard verze se může pohybovat kolem 250 až 270 Kč. Určitě tedy bude na zvážení, zda obsah, který tato streamovací služba nabízí, bude dávat za tyto ceny smysl.