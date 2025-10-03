Apple už o Macu Mac mini a Apple Watch netvrdí, že jsou uhlíkově neutrální

Když Apple v roce 2023 představil Apple Watch Series 9, zdůrazňoval, že jde o jeho první „uhlíkově neutrální“ produkt. Společnost toho dosáhla kombinací zhruba 80% snížení emisí a využitím vysoce kvalitních uhlíkových offsetů, které dorovnaly zbývající část. Na tuto komunikaci navázal také u dalších zařízení, například u Macu mini.
Pokud se ale dnes podíváte na web Applu, žádné Apple Watch ani Mac mini už nenajdete označené jako „uhlíkově neutrální“. Co se změnilo? Překvapivě ne samotná strategie firmy, ale pravidla, která nastavila Evropská unie.
EU a pravidla jazyku marketingu
Od září 2026 začne platit evropská legislativa, která výrazně omezuje používání označení jako „uhlíkově neutrální“ v souvislosti s propagací konkrétních produktů – a to i v případě, že by výrobek skutečně splňoval všechny podmínky. Důvodem je snaha zabránit nejasným či zavádějícím interpretacím tohoto pojmu a sjednotit komunikaci napříč celým trhem. Regulátoři proto zvolili přísnější přístup a termín v marketingu jednoduše zakázali.
Apple se na tuto změnu připravuje s předstihem. Proto už dnes neoznačuje jednotlivé produkty tímto termínem, a to nejen v Evropě, ale celosvětově. Firma tímto krokem sjednocuje jazyk své environmentální komunikace, aby nebyla v rozporu s novými pravidly. Na tento posun poprvé upozornil magazín Fast Company už v srpnu 2025.
Jazyk se mění, závazek zůstává
Je ale důležité zdůraznit, že se nejedná o změnu samotné strategie. Apple i nadále trvá na svém cíli „Apple 2030“, tedy dosažení uhlíkové neutrality napříč celým dodavatelským řetězcem i životním cyklem produktů do roku 2030. Práce na snižování emisí pokračují – ať už o nich Apple může mluvit méně nápadně či nikoli. Například nejnovější Apple Watch Series 11 mají nižší uhlíkovou stopu než předchozí generace: čisté emise činí 8,1 kg oproti 8,3 kg u modelu Series 10. Podobné kroky se týkají i dalších zařízení a výrobních procesů. To, že Apple nemůže používat označení „uhlíkově neutrální“ v marketingových materiálech, ještě neznamená, že by jeho snaha ustala. Naopak – firma nyní více než kdy jindy čelí nutnosti ukázat výsledky konkrétními čísly a postupy, nikoliv pouze hesly.