Podzimní výprodej na Godeal24: Získejte Office a Windows za bezkonkurenční ceny

Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Aplikace nejsou určeny k tomu, aby vás finančně zatěžovaly; mají vám usnadnit práci, abyste si ušetřili starosti a měli více času a energie na věci, které máte rádi. Godeal24 vám může pomoci zlepšit váš život za velmi málo peněz: Kancelářské sady stojí během podzimního výprodeje Godeal24 pouhých 31,55 € a dodávají se s doživotní licencí na MS Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, OneNote, Publisher a Access. Ale počkejte – bude to ještě lepší: při zakoupení více klíčů cena výrazně klesá a slevy snižují cenu až na 26,05 € za klíč! Ideální pro chytré nakupující, kteří chtějí kvalitu, aniž by to ohrozilo jejich peněženku. A pokud používáte Mac, Office 2021 Home and Business stojí pouhých 59,99 €, což vám dává doživotní přístup k aplikacím Office za zlomek ceny. Organizacím a jednotlivcům, kteří používají verze Office starší než v roce 2021, se doporučuje provést komplexní upgrade, aby si zajistili trvalý výkon a ochranu. Ať už jste student, profesionál nebo majitel malé firmy, teď je ideální čas investovat do autentického softwaru s doživotní zárukou za neuvěřitelné ceny.
Office nebyly ještě levnější! (Slevový kód „SGO62„)
- MS Office 2021 Pro – 1 PC – 31.55€
- MS Office 2021 Pro – 2 Keys – 59.90€ (only 29.95€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 3 Keys – 81.95€ (only 27.32€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 5 PCs – 130.25€ (only 26.05€/PC)
- MS Office 2019 Pro – 1 PC – 25.05€
- MS Office 2024 Home and Business – 140.99€
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 59.99€
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.99€
Windows 10 a 11 za bezkonkurenční ceny! (Slevový kód „SGO50„)
- Win 11 Pro – 1 PC – 13.55€
- Win 11 Pro – 2 Keys – 25.22€ (only 12.61€/Key)
- Win 11 Pro – 3 Keys – 36.00€ (only 12.00€/Key)
- Win 11 Pro – 5 Keys – 53.75€ (only 10.75€/Key)
- Win 11 Home – 1 PC – 13.25€
- Win 10 Pro – 1 PC – 8.65€
- Win 10 Home – 1 PC – 8.61€
- Win Server 2025 Standard – 31.50€
- Win Server 2022 Standard – 26.19€
- Win Server 2022 Datacenter – 27.21€
- Win 11 Enterprise 2024 LTSC – 14.99€
- Win 10 Enterprise 2021 LTSC – 12.81€
Zvýhodněné balíčky Windows a Office! (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 42.29€
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 41.99€
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 36.24€
- Visio Pro 2021 -1 PC – 22.97€
- Project Pro 2021- 1 PC – 25.70€
Množstevní slevy jsou tu pro vás
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (only 8€/Key)
- Win 11 Pro – 100 keys – 750€ (only 7.5€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (only 7.59€/Key)
- Win 11 Home – 100 Keys – 699€ (only 6.99€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (only 25€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 100 Keys – 2400€ (only 24€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- IObit Driver Booster 12 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- AWZ Screen Recorder – 1 Mac/Lifetime – 23.99€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
Jak využít slevový kód
1. Přidejte produkt do nákupního košíku a vyplňte kód kupónu, po potvrzení klikněte na „Proceed To Checkout“!
2. V tomto kroku vyberte možnost „CWALLETCO“ a klikněte na tlačítko „Pokračovat“.
Na Godeal24 můžete ušetřit spoustu času a peněz díky zvýhodněným licencím Microsoft, ověřenému softwaru pro zabezpečení IT a dalším počítačovým nástrojům. Získejte operační systém Windows a kancelářský balík MS Office za bezkonkurenční cenu. Zažijte bezproblémové nakupování s digitálním doručením Godeal24, které vám zašle software přímo na váš e-mail během několika sekund po nákupu. Navíc díky 98% hodnocení TrustPilot Excellent a odborné technické podpoře 24/7 si můžete být jisti kvalitou kupovaného produktu.
Godeal24 garantuje nepřetržitou odbornou technickou podporu a doživotní poprodejní servis a že produkt můžete bez problémů používat!
Kontakt na Godeal24: service@godeal24.com
Tento článek je komerční sdělení. Nejedná se o redakční obsah webu.
Veškeré informace uvedené v tomto článku poskytl inzerent a slouží výhradně k marketingovým účelům. Provozovatel webu nepřebírá žádnou odpovědnost za pravdivost, aktuálnost ani úplnost uvedených Před jakýmkoliv rozhodnutím doporučujeme důkladně zvážit všechna rizika, případně se poradit s nezávislým odborníkem.
Za obsah a fungování uvedených služeb nebo společností nese plnou odpovědnost jejich provozovatel.