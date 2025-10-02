Magic Mouse 3 má dorazit už příští rok. Co vše by mohla přinést?

Logitech nedávno představil novou myš MX Master 4, která přináší haptickou odezvu, nový Actions Ring pro rychlé zkratky, odolnější povrch a další funkce. Model pro Mac stojí u nás 3 199 Kč a začíná se prodávat tento měsíc. V reakci na to roste očekávání ohledně nové Apple Magic Mouse 3, která by podle analytiků měla dorazit v roce 2026.
Magic Mouse 3 s jiným nabíjecím portem?
Jedním z hlavních problémů současné Magic Mouse je nabíjecí port umístěný na spodní straně, což znemožňuje používání během nabíjení. I když jde spíše o menší nepříjemnost, protože myš se nabíjí rychle a není to potřeba často, Apple by měl port konečně přesunout. Bloombergův Mark Gurman už v roce 2024 informoval, že Apple pracuje na přepracované verzi s novým umístěním portu.
Druhou zásadní změnou má být ergonomičtější design. Současná Magic Mouse si od roku 2009 prošla jen drobnými úpravami – přechod z AA baterií na vestavěný akumulátor v roce 2015, barevné varianty sladěné s iMacem v roce 2021 a loňský přechod na USB-C. Na rozdíl od konkurence, například série MX Master s palcovou opěrkou, více tlačítky a rychlým posuvníkem, Magic Mouse zůstává vizuálně téměř nezměněná. Redesign je tedy dlouho očekávaný.
Gesta Magic Mouse stále nedostižná
Současným trumfem Magic Mouse zůstává multitouch ovládání, které umožňuje gesta jako přepínání mezi stránkami nebo přibližování obsahu. Chybí jí však haptická odezva a programovatelné funkce, což dává Logitech MX Master 4 jasnou výhodu u náročnějších uživatelů.
Logitech MX Master 4
Magic Mouse 3 by se tak měla stát konkurenceschopnější díky praktičtějšímu nabíjení a lepší ergonomii. Cena zatím nebyla zveřejněna, ale současný model stojí 2 290 Kč. Datum vydání se očekává nejdříve v roce 2026.