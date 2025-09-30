Logitech MX Master 4 oficiálně odhalena! Přivítejte novou královnu světa ergonomických myší

Logitech oficiálně představil novou vlajkovou loď mezi myšmi – MX Master 4, která se začíná prodávat za 3299 Kč. Po měsících spekulací a úniků tak konečně přichází na trh nástupce legendárních MX Master modelů a přináší několik novinek, které mají oslovit profesionály i náročné uživatele.
Novinka dorazí v barvách Graphite, Pale Grey a Black, zatímco verze pro Mac nabídne exkluzivní odstíny Space Black a White Silver, aby ladila s aktuálními Apple zařízeními. Na první pohled působí designově velmi podobně předchozím generacím, ale Logitech přidal nové funkce, které mají práci s myší posunout na úplně jinou úroveň.
Největší novinkou je haptická odezva, která se ozývá při práci s tzv. Actions Ringem nebo při použití vlastních Smart Actions. Logitech zatím nabízí podporu v aplikacích jako Photoshop, Lightroom či Zoom, přičemž otevřené API slibuje, že se dočkáme i integrace v dalších programech. Actions Ring je digitální překryv spuštěný přímo v systému, který vám okamžitě nabídne kontextové zkratky a nástroje pro aktuálně používanou aplikaci. Podle Logitechu může tato funkce ušetřit až třetinu pracovního času a dramaticky snížit počet zbytečných pohybů rukou.
Fotogalerie
Za zmínku stojí také vylepšená konektivita – nový čip a optimalizovaná anténa mají nabídnout dvojnásobně silnější a stabilnější připojení než předchozí generace. K dispozici je také nový USB-C dongle (kromě Mac edice), díky němuž lze myš snadno spárovat s více zařízeními.
MagSpeed Scroll Wheel zůstává, takže můžete svištět až tisíc řádků za sekundu a zároveň se zastavit s přesností na pixel. Senzor s rozlišením 8 000 DPI navíc pracuje i na skle, což z něj dělá ideální volbu pro kreativní profesionály s velkými monitory. Ergonomický tvar a tiché klikání zůstávají zachovány, Logitech ale nově klade větší důraz na ekologii – kolečko je vyrobeno z nízkouhlíkového hliníku, baterie obsahuje 100% recyklovaný kobalt a plastové části mají až 54 % recyklátu.
Co se týče výdrže baterie, ta zůstává působivá. Logitech slibuje až 70 dní na jedno nabití a tři hodiny provozu po pouhé minutě rychlonabíjení přes USB-C. Celkově se tedy dá říct, že MX Master 4 nepřináší revoluci v designu, ale spíše chytré evoluční kroky – od haptické odezvy přes Actions Ring až po ekologičtější konstrukci. Pokud jste milovali předchozí generace, tato vám bude připadat velmi povědomá, jen s dávkou moderních vychytávek navíc.