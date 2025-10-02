Apple míří do ložnice! Nová technologie má ženám pomoci sledovat ovulaci přes matraci

Od akvizice firmy Beddit v roce 2017 Apple vytrvale hledá způsoby, jak zlepšit sledování spánku i dalších zdravotních ukazatelů. Dosud se to projevilo například funkcí Sleep Score na Apple Watch, avšak společnost se nevzdává ani výzkumu technologií přímo v posteli. Nově znovu získaný patent se týká systému senzorů umístěných na matraci pod prostěradlem, které dokáží dlouhodobě monitorovat tělesnou teplotu uživatele. Na tomto základě pak Apple navrhuje způsob, jak přesněji sledovat menstruační cyklus.
Patent s názvem „In-bed temperature array for menstrual cycle tracking“ popisuje, že průběžné měření teploty dokáže určit ovulaci, a to i na základě rozdílů pouhých 0,1 až 0,2 °C mezi jednotlivými obdobími. Sledování přes noc poskytuje ucelenější obraz než příležitostné měření teploty. Apple tvrdí, že právě pravidelnost je klíčem k detekci jemných změn, které signalizují plodné období. Patent přitom nevylučuje širší využití. Senzory v předchozí související přihlášce Apple zmiňuje i pro monitorování zdravotního stavu prostřednictvím postele, nábytku či oblečení. Je však třeba zdůraznit, že opětovné podání a schválení patentu nemusí znamenat zásadní novinku. Často jde pouze o procedurální krok, například kvůli vypršení původní lhůty. Přesto je zřejmé, že Apple řešení stále zvažuje a oblast ženského zdraví bere vážně.