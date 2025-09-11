Zavřít reklamu

Nové spánkové skóre vám nespočítají jen Apple Watch Series 11, ale i starší modely či chytré prsteny!

Apple Watch
Jiří Filip
0

Při představování nové generace Apple Watch na úterní Keynote věnoval Apple poměrně hodně času prezentací nových zdravotních funkcí v čele se spánkovým skóre. Tato funkce přinese uživatelům přehlednou, ale hlavně srozumitelnou metriku o kvalitě jejich spánku, na jejímž základě ji dost možná leckdo lépe pochopí a co víc, spánkové návyky zlepší. Pokud jste si však mysleli, že je pro „aktivaci“ této funkce potřeba mít na ruce nejnovější Apple Watch, jste na omylu.

Spánkové skóre je totiž součástí systému watchOS 26, a tudíž se dostává i na starší Apple Watch. Pokud tedy máte nainstalovanou finální verzi tohoto systému (tedy RC betu watchOS 26), své skóre najdete už nyní přímo v aplikaci Zdraví. Abyste si skóre vašeho spánku zobrazili, v aplikaci Zdraví stačí vyhledat kategorii Spánek a v ní zvolit položku Spánkové skóre. 

Apple hodnotí spánek v pěti úrovních – Excellent, High, OK, Low a Very Low. Výsledné hodnocení pak vychází ze tří klíčových faktorů, konkrétně délky spánku (50 bodů), času uložení ke spánku (30 bodů) a případných vyrušení během noci (20 bodů). Čím později jdete spát, čím kratší máte spánek a čím více přerušení v noci zaznamenáte, tím více bodů ztrácíte.

Podle Applu znamená označení Excellent, že jste tělu dopřáli kvalitní a regenerační spánek. Hodnota High signalizuje dostatek spánku, i když ne zcela ideálního. OK už naznačuje, že jste nenaspali vše, co by bylo potřeba. Low pak ukazuje na nedostatečný odpočinek a Very Low už varuje před dlouhodobými dopady na fyzické i psychické zdraví.

Zajímavé je, že pro výpočet skóre nemusíte mít ani Apple Watch. Postačí jakékoliv zařízení, které zaznamenává spánek a dokáže data zapsat do aplikace Zdraví. Pokud tedy při měření spoléháte například na chytré prsteny a tak podobně, i ty vám nově nativně ukáží skrze Apple Zdraví vaše skóre. 

