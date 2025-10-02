Apple Event 2025: Co všechno přinášejí nová zařízení a jak změní náš digitální život

Apple na zářijovém Eventu 2025 představil iPhone 17 a iPhone Air, vlajkový iPhone 17 Pro a Pro Max, AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11 a Ultra 3, spolu s iOS 26. Novinky přinášejí nejen vyšší výkon a lepší displeje, ale také nové možnosti tvorby obsahu, péče o zdraví a ochrany soukromí.
Zdroj: Freepik.com
Nová éra iPhonů: výkon, design a tvorba obsahu
Apple představil hned tři linie chytrých telefonů.
- iPhone 17 přináší Super Retina XDR displej s technologií ProMotion, odolnější sklo Ceramic Shield 2 a 48 MP Dual Fusion kamerový systém. Díky výkonu čipu A19 zvládne také náročné úkoly jako multitasking, natáčení 4K videa, úpravu fotek a videí či graficky náročné hry.
- iPhone Air je zcela novou kategorií v rodině chytrých telefonů od Apple. Jde o ultratenký a lehký smartphone s titanovým tělem, který se snadno nosí a pohodlně používá, přičemž stále nabízí slušný výkon.
- iPhone 17 Pro a Pro Max posouvají hranice ještě dál. Nový čip A19 Pro v kombinaci s pokročilým chlazením zaručuje výkon bez přehřívání. Trojitý 48 MP Fusion kamerový systém nabízí až 8× optický zoom a funkce jako ProRes RAW či Log2, které zaujmou profesionální tvůrce obsahu. Díky těmto možnostem se iPhone téměř stává filmovou kamerou v kapse.
AirPods Pro 3: sluchátka, která „slyší” i vaše srdce
Třetí generace AirPods Pro přináší dvojnásobně účinnější redukci hluku a nový ergonomický tvar s více velikostmi nástavců. Největší inovací je však senzor srdečního tepu – sluchátka jej nyní monitorují během sportu nebo každodenních aktivit.
Nechybí ani revoluční funkce Živý překlad, která v reálném čase překládá mluvené slovo přímo do uší uživatele. Pro cestování či práci v zahraničním prostředí se jedná o průlomový krok.
Zdroj: Freepik.com
Apple Watch Series 11 a Ultra 3: zdraví a bezpečnost na prvním místě
Hodinky Series 11 přicházejí s funkcemi, které mohou zachránit život. Novinkou jsou upozornění na vysoký krevní tlak či vylepšené skóre spánku.
Modely Ultra 3 jsou určeny pro dobrodruhy a sportovce, nabízejí satelitní komunikaci pro nouzové situace, odolnější tři a výdrž baterie až 72 hodin v úsporném režimu.
Apple tímto jasně ukazuje, že hodinky už nejsou jen fitness doplňkem, ale plnohodnotným zdravotním asistentem.
iOS 26: inteligentnější, osobnější, bezpečnější
Spolu s novými zařízeními Apple představil také systém iOS 26, který přináší moderní design systému Liquid Glass (tekuté sklo) s průhlednými efekty a interaktivními widgety, které umožňují rychlejší a intuitivnější ovládání.
Velkou novinkou je Apple Intelligence – sada funkcí poháněných umělou inteligencí, která dokáže analyzovat vizuální obsah, poskytovat inteligentní doporučení a zajistit překlady napříč všemi Apple zařízeními.
Na poli bezpečnosti Apple implementoval Memory Integrity Enforcement, funkci, která chrání zařízení před sofistikovanými útoky spyware (škodlivý software určený pro tajné sledování a krádež dat). Stále více zpracování probíhá přímo na zařízení, což zvyšuje ochranu dat a soukromí uživatele. iOS 26 tak klade obrovský důraz na bezpečnost.