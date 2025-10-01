Tuto novou závodní hru můžete ovládat pomoci AirPods!

Na App Storu se objevila skutečná kuriozita. Nová iOS hra RidePods se zdá být vůbec první závodní hrou na světě, kterou ovládáte pouhými pohyby hlavy – tedy svými AirPody.
Princip je jednoduchý: sednete na virtuální motorku a místo dotykového displeje nebo gamepadu používáte naklánění hlavy vlevo či vpravo. Díky tomu uhýbáte autům a překážkám a snažíte se dojet co nejdále. Hra se ovládá zcela bez rukou a připomíná takzvané endless runner tituly, kde se postava nebo dopravní prostředek pohybuje vpřed automaticky a hráč pouze manévruje. Cílem je získat co nejvyšší skóre.
RidePods využívá vestavěné pohybové senzory v AirPodech – konkrétně akcelerometr a gyroskop, které Apple původně nasadil pro funkci prostorového audia. Stejné technologie tak nyní umožňují i něco úplně jiného: proměnit bezdrátová sluchátka v herní ovladač.
Fotogalerie
Podporovány jsou AirPods Pro (1., 2. i 3. generace), třetí generace klasických AirPodů a také AirPods Max. Jinými slovy – pokud máte novější model s pohybovými senzory, hra by vám měla fungovat bez problémů. Za vznikem hry stojí Ali Tanis, který k tomuto geniálnímu nápadu přišel víceméně náhodou:„Je to pár týdnů zpátky, co jsem poslouchal hudbu a pracoval na aplikaci. Došlo mi, jak vlastně funguje prostorový zvuk a napadlo mě, zda by šlo AirPody využít i jinak. Zkusil jsem je použít jako pohybový ovladač – a vznikla vůbec první hra na světě, kterou řídíte sluchátky,“ uvádí.
Apple sice vývojářům zpřístupňuje API pro získávání dat z pohybových senzorů v rámci fitness aplikací, ale Tanis se vydal jinou cestou a pomocí reverse engineeringu vytvořil herní zážitek, který dosud nikdo nenabídl. RidePods je dostupná zcela zdarma na iOS App Storu. Pokud vlastníte kompatibilní AirPody, stačí hru stáhnout a vyzkoušet si, jaké je to řídit motorku nakláněním hlavy.