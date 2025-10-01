Podívejte se na unikátní prototyp iPadu z roku 2011, který nikdy nespatřil světlo světa!

Apple nikdy neuvedl iPad s menší kapacitou než 16 GB. Přesto se nyní ukázalo, že krátce po vydání prvního modelu zvažoval i úspornější 8GB variantu. Na světlo ji přinesl unikátní prototyp druhé generace, který běžel na interním softwaru SwitchBoard a sloužil při testování v roce 2011.
Když Apple v roce 2010 uvedl první iPad, začínal s kapacitou 16 GB. Nedávno se ale objevila zajímavá ukázka toho, že cupertinská firma krátce zvažovala i výrazně skromnější variantu. Youtubový kanál AppleDemoYT zveřejnil video prototypu iPadu druhé generace, který disponuje pouhými 8 GB úložiště.
Zmíněný prototyp běžel na interním softwaru SwitchBoard, který Apple používá při továrním testování zařízení. Vyroben byl v roce 2011, ale podle identifikátoru „iPad 2,4“ jde o prototyp pro model z roku 2012. Apple jej využíval v rámci fáze Engineering Validation Testing (EVT), tedy při interním ověřování hardwaru před masovou výrobou.
Na zadní straně zařízení je jasně patrné označení „8GB“, což naznačuje, že nemuselo jít jen o ryze testovací kus. Připomeňme, že Apple nikdy neuvedl iPad s menší kapacitou než 16 GB – i první generace nabízela právě 16 GB jako základ.
„Nízkokapacitní“ iPad, který nespatřil světlo světa
Před uvedením iPadu 3 v roce 2012 se objevily spekulace, že Apple chystá levnější variantu iPadu 2 s 8 GB paměti. Měla nabídnout dostupnější vstupní model, který by oslovil širší okruh zákazníků. Ve skutečnosti však Apple nakonec zvolil jinou strategii – iPad 3 začínal na ceně 499 dolarů, zatímco iPad 2 s 16 GB byl nadále prodáván jako levnější varianta za 399 dolarů. Verze s 8 GB se tak nikdy nedostala na pulty obchodů.
Zdrojem tehdejších spekulací byl web DigiTimes, jehož pověst v oblasti úniků není vždy zcela spolehlivá. Tentokrát se ale ukazuje, že jejich informace měly reálný základ – prototyp s 8 GB skutečně vznikl a Apple jej krátce testoval.
Svou roli zde pravděpodobně sehrál fakt, že 8 GB úložného prostoru jednoduše nestačilo pro tablet, jehož uživatelé si instalovali aplikace, hry a multimediální obsah. V roce 2012 navíc Apple začal postupně ukončovat výrobu iPhonů s 8GB pamětí – od iPhonu 5 byla základní kapacita zvýšena na 16 GB.
Přestože se 8GB iPad nikdy na trh nedostal, jde o zajímavý střípek z historie Applu, který ukazuje, jak firma v určitých momentech zvažovala i cenově dostupnější cestu. A i když se jí nakonec nevydala, zůstává tento prototyp důkazem, že i giganti jako Apple testují různé možnosti, než se rozhodnou pro finální produkt.