5 prototypů produktů Applu, které se nikdy neměly dostat na světlo světa

Každá společnost, která vyvíjí určité produkty, většinou vlastní také tzv. prototypy. Tyto prototypy jsou jakési prvotní verze zařízení, které se později dostanou k široké veřejnosti. Prototypy mají často různou formu – občas se jedná o produkty velmi podobné těm finálním, občas se zase jedná o takové produkty, které se finálnímu vzhledu a funkčnosti podobají jen zdaleka. Vlastnit nějaký takový prototyp od Applu je rozhodně rarita a pokud nějaký takový vlastníte, dost možná byste po jeho prodeji nemuseli několik let pracovat. Pojďme se společně podívat na 5 prototypů od Applu, které se nikdy neměly objevit na veřejnosti, ale nakonec objevily.

Prototypy Apple Watch

Italský sběratel Giulio Zompetti si nedávno na svůj účet jablečných prototypů „připsal“ další objev. Zompetti o svém novém objevu informoval prostřednictvím magazínu Motherboard, a také na svém Twitteru. Zompetti si je jistý tím, že se jedná o první prototype Apple Watch. Všechny jednotky na sobě mají QR kód společně s tzv. Death Star logem, stejně jako ostatní prototypy od Applu. Nutno podotknout, že i sériová čísla formátem souhlasí s čísly, která Apple využívá pro označování svých produktů. Některé tyto prototypy jsou ještě o rok starší, než „nultá“ generace Apple Watch. Zompetti věří v to, že se jedná o speciální jednotky, které měly reprezentovat designové cíle a snažení jablečné společnosti ještě před tím, než se dostaly do testovací fáze. Prototypy Apple Watch, které Zompetti vlastní, mají různě rozmístěné senzory. Většina z těchto jednotek je bohužel nefunkčních, avšak Zompetti věří, že je zvládne opravit a prodat je dalším sběratelům.

iPad s dvěma Dock konektory

Henry „Hap“ Plain, sběratel produktů od jablečné společnosti, vlastní jednu z největších jablečných sbírek prototypů na světě. Do této sbírky patří například i původní první iPad, který však na svém těle nemá jeden, ale hned dva Dock konektory. Jeden z těchto konektorů je určen pro nabíjení v režimu na šířku, druhý poté pro nabíjení v režimu na výšku. Patenty, které si Apple před několika lety registroval, existenci podobného iPadu potvrzují, avšak samozřejmě jsme se uvedení tohoto designu pro širokou veřejnost nedočkali. Je to dobře, anebo byste takový iPad s dvěma konektory pro nabíjení uvítali? Dejte nám to vědět do komentářů.

MacBook Pro s 3G a MagSafe anténou

Carl Frega, který pochází ze Severní Karolíny, neměl ani tušení o tom, jakou spoušť pustí poté, co si zakoupí jablečný notebook určený na náhradní díly. Frega po zakoupení zjistil, že se jedná o speciální prototyp MacBooku Pro, jenž disponuje 3G anténou. Ta se k zařízení připojuje pomocí MagSafe konektoru. Kromě toho byl součástí tohoto prototypu také slot na SIM kartu. Tento MacBook byl vyroben ještě před uvedením originálního iPhonu, když Apple s největší pravděpodobností testoval integraci bezdrátových zařízení. Frega se rozhodl tento MacBook Pro prodat na eBay, avšak v tom ho kontaktovala samotná společnost Apple a Frega tento prototyp vrátil Applu.

Mac mini G4 s dockem pro iPod

Henry „Hap“ Plain, o kterém jsem se zmínil již v odstavci o iPadu se dvěma Dock konektory, vlastní také unikátní Mac mini G4, který má ve svém těle zabudovaný Dock pro iPod. Tento Mac mini byl údajně vyráběn společně s iPodem a očekávalo se, že se obě zařízení představí společně bok po boku. Opak je však pravdou a iPod byl představen zvlášť, stejně jako Mac mini. Ten byl však představen bez očekávaného docku pro iPod. V roce 2005, kdy tento Mac mini vyšel, si hacker Leo Bodnar na základní desce tohoto stroje všiml konektoru, který měl s největší pravděpodobností co dočinění s potenciálním dockem pro iPod – Apple jej zde údajně nechal, avšak k realizaci docku pro iPod se neuchýlil. „Konektor má plný Firewire bus a navíc k tomu kontrolní diody. Co by to mohlo být? Integrovaný dock pro iPod umístěný na vrchní straně Macu mini? Rozhraní pro jiné zařízení? Chybějící interní modul, anebo něco jiného? Byl tento konektor zrušen krátkou dobu před představením?,“ uvedl o potenciálním konektoru pro iPod Bodnar.

M68 základní deska – iPhone

Dnes je to již více, než deset let, co jsme se dočkali představení vůbec prvního iPhonu. Nutno však podotknout, že než se stal první iPhone takovým iPhonem, jakým ho známe, tak prošel opravdu obrovským vývojem. Apple se snažil info o prvním iPhonu držet v tajnosti a jednalo se o takový projekt, o kterém vědělo co možná nejméně lidí. Apple při vývoji vytvořil speciální základní desku M68, která vypadá na první pohled jako klasická počítačová základní deska. Celá tato deska se poté musela vlézt do prvního iPhonu. Jedna tato deska s označením M68 se od anonymního zdroje dostala i k magazínu The Verge, který se na ni mohl podívat zblízka. Deska obsahuje všechny klíčové komponenty iPhonu, včetně 3,5mm konektoru pro vyzkoušení hovorů, apod.