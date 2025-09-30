Získejte Apple Music až na 3 měsíce zdarma

Apple spustil před pár hodinami novou akci, díky níž mohou uživatelé získat až tři měsíce poslechu Apple Music zdarma. Nabídka se vztahuje na nové předplatitele, kteří získají klasický tříměsíční trial, zatímco vybraní vracející se uživatelé mohou využít alespoň dvouměsíční období bez poplatků. Háček je nicméně v tom, že v dostupnosti je podle všeho solidní chaos a zatímco někteří uživatelé si vše bez problému zaktivují, jiným vyskakují hlášky o omezenosti akce například na Mexiko či Brazílii. Pokud ale budete mít štěstí, budete mít na až 3 měsíce bezplatného Apple Music nárok i vy.
Akce je spojena s vydáním alba The Shimmering Voyage Vol. 5 ze hry Genshin Impact, které je dostupné nejen v Apple Music, ale i v Apple Music Classical. Právě tam navíc najdete i exkluzivní komentář skladbu po skladbě, který je namluvený původními dabéry ze hry a dostupný hned v několika jazycích. Genshin Impact je coby populární anime RPG pro iOS známé nejen svým otevřeným světem a propracovanými souboji, ale právě také hudbou, která se mění podle jednotlivých regionů. Ta často vychází z orchestrálních základů a patří mezi hlavní pilíře atmosféry celé hry. A i proto se Apple rozhodl propojit právě tuto hudební událost se svou službou. Určitě proto doporučujeme zkusit štěstí – třeba se na vás usměje a předplatné získáte. Protože jak se zdá, hlášky s omezením na regiony se dost mění a například zatímco nám svítí omezení na Brazílii a Mexiko, v USA svítí omezení na Německo, Francii či Filipíny, přičemž na Twitteru je pak jasně vidět, že si akci zvládli aktivovat uživatelé víceméně z celého světa, byť v menších počtech,
2 mesiace sú tam ako pre mňa, dík za info.