Apple Music konečně umožňuje snadný import playlistů ze Spotify a jiných služeb

Apple po měsících testování oficiálně spustil svůj nový nástroj pro import hudební knihovny do Apple Music prakticky po celém světě. Uživatelé tak mají možnost přenést svou uloženou hudbu a playlisty z jiných streamovacích služeb, například ze Spotify, přímo do Apple Music bez nutnosti využívat externí aplikace či složité manuální postupy.
První testování tohoto nástroje začalo už v únoru, v květnu byl dostupný pro uživatele v Austrálii a na Novém Zélandu a o měsíc později se rozšířil do USA, Kanady, Brazílie, Francie, Německa, Mexika a Velké Británie. Nyní Apple potvrdil, že funkce je oficiálně dostupná celosvětově s výjimkou Číny, Myanmaru a Ruska.
Jak import funguje
K využití nástroje je nezbytné mít aktivní předplatné Apple Music. Samotný proces se mírně liší podle toho, zda import provádíte v mobilní aplikaci na iPhonu, iPadu či Androidu, nebo přímo na webu.
- Na iPhonu a iPadu: Otevřete Nastavení > Aplikace > Hudba a vyberte možnost Přenést hudbu z jiných hudebních služeb. Na Androidu je postup podobný – v aplikaci Apple Music klepněte na nabídku Více > Nastavení a zvolte stejnou možnost. Poté se přihlaste ke své původní streamovací službě, vyberte položky k přenosu a potvrďte tlačítkem Přidat do knihovny.
- Na webu: Přihlaste se na music.apple.com, klikněte na svou profilovou fotku a zvolte Transfer Music. Vyberte, co chcete importovat, a potvrďte přidání do knihovny.
Fotogalerie
Po dokončení procesu Apple Music vyhledá shody ve svém katalogu a přidá skladby do vaší knihovny. Pokud nenajde přesnou shodu, nabídne alternativní verze, které si můžete do 30 dnů ručně zkontrolovat a případně uložit. Je ovšem třeba počítat s tím, že nástroj podporuje pouze playlisty vytvořené samotným uživatelem, nikoliv ty generované streamovací službou.
Dostupnost importního nástroje je velkou úlevou pro všechny, kdo dlouho váhali s přechodem z konkurenčních služeb právě kvůli obavám ze ztráty playlistů a knihoven. Apple tímto krokem odstraňuje jednu z největších bariér migrace a dává uživatelům do ruky jednoduchý a oficiální způsob, jak si zachovat svou hudební historii i při změně platformy.