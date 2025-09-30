Sony vydává knihu k oslavám 30. výročí PlayStationu! Vypadá úžasně a moc nestojí

Psal se rok 1995, když PlayStation poprvé dorazil do Severní Ameriky a Evropy a během krátké chvíle obrátil herní svět vzhůru nohama. Letos tak ikonická značka slaví už třicáté narozeniny a tak není divu, že si Sony pro fanoušky připravilo několik dárků, které rozhodně stojí za pozornost.
Tím největším je bezesporu kniha PlayStation: The First 30 Years. Na více než 400 stranách se hráčům otevře unikátní pohled do zákulisí vývoje od prvních odvážných návrhů přes dosud neviděné prototypy až po legendární konzole a ovladače, které formovaly herní kulturu milionů. Kniha nabídne vizuální cestu napříč třemi dekádami a bezpochyby se stane sběratelským kouskem, který bude chtít mít v knihovně každý opravdový fanoušek. Do prodeje dorazí na jaře 2026, přičemž předobjednávky běží už nyní. Cena knihy je nastavena na přívětivých 2856 Kč.
Fotogalerie
Výročí se ovšem neoslaví jen na stránkách knih. Sony totiž spojilo síly i s Reebokem a výsledkem je limitovaná kolekce tenisek inspirovaná původním PlayStationem. Každý model odkazuje na jednu z původních launchových destinací, tedy na Japonsko, USA a Velkou Británii, a nechybí ani speciální balení se šedým designem připomínajícím původní konzoli. Do prodeje se dostanou už letos v říjnu.
A protože PlayStation píše svůj příběh společně s fanoušky, nechybí ani oslava vzpomínek. Sony proto vyzvala hráče, aby na sociálních sítích sdíleli své nejlepší momenty s hashtagem #PlayStation30Memories, s tím, že se díky tomu mohou dostat do nostalgického videa na jeho oficiálním webu, které ukazuje, jak velkou stopu zanechal PlayStation za posledních třicet let.