Sony vydává knihu k oslavám 30. výročí PlayStationu! Vypadá úžasně a moc nestojí

Jiří Filip
Psal se rok 1995, když PlayStation poprvé dorazil do Severní Ameriky a Evropy a během krátké chvíle obrátil herní svět vzhůru nohama. Letos tak ikonická značka slaví už třicáté narozeniny a tak není divu, že si Sony pro fanoušky připravilo několik dárků, které rozhodně stojí za pozornost.

Tím největším je bezesporu kniha PlayStation: The First 30 Years. Na více než 400 stranách se hráčům otevře unikátní pohled do zákulisí vývoje od prvních odvážných návrhů přes dosud neviděné prototypy až po legendární konzole a ovladače, které formovaly herní kulturu milionů. Kniha nabídne vizuální cestu napříč třemi dekádami a bezpochyby se stane sběratelským kouskem, který bude chtít mít v knihovně každý opravdový fanoušek. Do prodeje dorazí na jaře 2026, přičemž předobjednávky běží už nyní. Cena knihy je nastavena na přívětivých 2856 Kč. 

PS kniha 7 PS kniha 7
PS kniha 8 PS kniha 8
PS kniha 6 PS kniha 6
PS kniha 5 PS kniha 5
PS kniha 4 PS kniha 4
PS kniha 3 PS kniha 3
PS kniha 2 PS kniha 2
PS kniha 1 PS kniha 1
Výročí se ovšem neoslaví jen na stránkách knih. Sony totiž spojilo síly i s Reebokem a výsledkem je limitovaná kolekce tenisek inspirovaná původním PlayStationem. Každý model odkazuje na jednu z původních launchových destinací, tedy na Japonsko, USA a Velkou Británii, a nechybí ani speciální balení se šedým designem připomínajícím původní konzoli. Do prodeje se dostanou už letos v říjnu.

A protože PlayStation píše svůj příběh společně s fanoušky, nechybí ani oslava vzpomínek. Sony proto vyzvala hráče, aby na sociálních sítích sdíleli své nejlepší momenty s hashtagem #PlayStation30Memories, s tím, že se díky tomu mohou dostat do nostalgického videa na jeho oficiálním webu, které ukazuje, jak velkou stopu zanechal PlayStation za posledních třicet let.

