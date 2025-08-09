PlayStation 6: Vše, co se nyní šušká a co od něj opravdu čekat

Sony už pomalu odkrývá kartu nové generace PlayStationu, která se jmenuje jednoduše PlayStation 6. Zatímco PS5 stále drží své pevné místo v obývacích pokojích hráčů po celém světě a její prodeje nemají výrazné známky útlumu, zvěsti o nástupci dávají tušit, že nás čeká mnohem víc než jen pouhý upgrade výkonu. PS6 má slibovat revoluční posun ve schopnostech a celkovém herním zážitku. Díky únikům, které se začaly objevovat v posledních měsících, už máme aspoň hrubou představu, co můžeme čekat, i když stále platí, že finální podoba může být trochu jiná. Co tedy o PlayStationu 6 víme teď a proč se máme začít těšit?
Výkon PlayStation 6: Desetinásobný ray tracing a 4K při 120 FPS?
Hlavním tahákem nové generace je jednoznačně výkon. Podle aktuálních úniků se PS6 chystá představit pořádný skok v technologii, především pokud jde o ray tracing a rasterizaci. Ray tracing by měl být až desetkrát výkonnější než u PS5, což znamená dramatické zvýšení kvality světelných efektů, stínů a odrazů ve hrách. Rasterizační výkon, který určuje, jak rychle a kvalitně se vykreslují scény, má být dvakrát až třikrát rychlejší.
Tyhle čísla dávají smysl, když vezmeme v potaz současné limity konzolí a kam směřují moderní hry, které chtějí co nejvíc vizuálního realismu bez kompromisů. Hráči se tak mohou těšit na hraní v rozlišení 4K s cílem až 120 snímků za sekundu, což je v konzolovém světě dosud spíše rarita. Je ale důležité podotknout, že těch 120 FPS je spíš ideální scénář, který bude dosažitelný v určitých hrách nebo režimech. U hodně náročných titulů se FPS pravděpodobně pohybují kolem 60 až 90, ale s mnohem lepší grafikou a vizuálními efekty, než jaké známe dnes.
Ray tracing u PS6 tedy nebude jen o počtu snímků za sekundu, ale hlavně o kvalitě a realističnosti obrazu. A to je přesně ta věc, která může PS6 posunout o generaci dál a opravdu změnit způsob, jakým hry vypadají a působí.
Technické specifikace PS6: Nová éra s AMD Zen 6 a RDNA 5
PlayStation 6 staví na moderní platformě od AMD, což je známý fakt i z předchozích generací, ale tentokrát Sony sáhlo po ještě výkonnějších a efektivnějších řešeních. Základem je osmijádrový procesor AMD Zen 6, který slibuje vyšší výkon na jedno jádro a lepší energetickou efektivitu než předchozí generace Zen 2, použitá v PS5. To je zásadní pro plynulost a rychlost celé konzole.
Grafická karta je založená na nové architektuře RDNA 5. Přestože počet výpočetních jednotek (40 až 48 CU) je nižší než u PS5 Pro, jejich nová konstrukce a optimalizace znamenají, že výkon bude výrazně lepší. Navíc PlayStation 6 dostane až 24 GB rychlé GDDR7 paměti, což je významný upgrade oproti 16 GB u PS5 a pomůže jak rychlému načítání herních dat, tak i plynulosti hry při náročnějších scénách.
Kromě toho má PS6 disponovat novými funkcemi v oblasti umělé inteligence, které umožní efektivnější upscaling a vizuální vylepšení. To znamená, že hra bude vypadat detailněji a kvalitněji, aniž by to přímo znamenalo enormní nároky na hardware. Celkově tedy hardware PS6 směřuje k tomu, aby hraní bylo co nejplynulejší a vizuálně nejpůsobivější.
Handheld PS6: Sony míří i na přenosné hraní
Sony zjevně nechce zůstat pozadu ani v oblasti přenosného hraní. Plány zahrnují handheld s interním označením Canis nebo Robin Plus, který by měl nabídnout výkon přibližně na úrovni poloviny PS5. Pro kapesní zařízení jde o velký krok, který může hráčům nabídnout zážitky s grafikou a plynulostí, na které jsou zvyklí z domácích konzolí.
Handheld by měl mít i moderní technologie, které dnes očekáváme – haptickou odezvu, dotykové ovládání, mikrofony, a také možnost rozšíření úložiště přes microSD kartu nebo M.2 disk. Cena, která by se mohla pohybovat mezi 400 a 500 dolary, dává tušit, že Sony to s handheldem myslí vážně a chce ho postavit proti Nintendo Switchu, který zatím v přenosném hraní dominuje.
Pokud se handheld PS6 ukáže jako vydařený, může to být pro hráče znamení, že s PS6 už nebude hraní omezeno jen na obývák nebo pracovnu, ale půjde skutečně kamkoliv.
Takto si designéři před lety představovali PS5. Může takto vypadat PS6?
Kdy vyjde a cena?
Zatímco oficiální datum vydání PlayStationu 6 Sony ještě neoznámilo, úniky hovoří o přelomu let 2027 a 2028. To dává firmě dostatek času na doladění hardware i softwaru a na přípravu dostatečného množství her.
Co se ceny týče, očekává se, že základní model PS6 by mohl startovat kolem částky 499 dolarů, což by bylo v souladu s předchozí generací. Nicméně s přihlédnutím k výraznému nárůstu výkonu a novým technologiím není vyloučeno, že prémiové varianty s vyšším výkonem budou stát i kolem 800 až 900 dolarů.
Handheld by měl být o poznání dostupnější, s cenou odhadem kolem 400–500 dolarů, což jej může zařadit mezi zajímavé možnosti pro přenosné hraní i pro náročnější uživatele.
Závěr: PlayStation 6 slibuje velké věci
PlayStation 6 není jen další číslo v řadě konzolí, ale slibuje významný technologický posun, který by mohl změnit tvář hraní. Od výrazně lepšího výkonu, přes kvalitnější vizuální efekty až po zcela novou kapitolu v přenosném hraní díky handheldu. Ačkoliv je ještě brzy na definitivní hodnocení, už teď je jasné, že PS6 bude jedna z nejdůležitějších konzolí příštích let a že Sony do ní sází vše.