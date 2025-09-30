O této funkci foťáku iPhone 17 Pro (Max) vám Apple neřekl. Je přitom naprosto geniální!

Suverénně největší novinkou letošních iPhonů 17 Pro je jejich teleobjektiv schopný poskytnout až 8x „optické“ přiblížení. Respektive, k dispozici je 4x optický zoom s rozlišením 48MPx, a dále pak 8x hybridní zoom, který funguje jakožto výřez 12MPx snímku ze 48MPx fotky. Co je však možná ještě zajímavější, je to, že k dispozici není jen 8x hybridní zoom, ale i řada dalších. Jsou však tak trochu skryté v aplikaci Fotoaparát a Apple o nich Bůh ví proč ve svých PR materiálech nemluví.
Přestože se nativní aplikace Fotoaparát na první pohled tváří tak, že máte u teleobjektivu k dispozici předdefinované zoomy 4x a 8x, pravdou je, že můžete de facto bez ztráty kvality přibližovat snímky i mezi těmito dvěma zoomy. Stačí si na některém ze zoomovacích tlačítek (kolečko s číslem uprostřed) podržet prst a táhnout jím nahoru či dolů, čímž aktivujete zoomovací „osu“ umožňující další zoomování. Tím získáte hybridní zoom (tedy zoom vytvořený z výřezu 48MPx snímku z teleobjektivu) v rozmezí 4,1x až 8x, který je k dispozici v rozlišení 12MPx a vyšším. Čím nižší zoom je, tím vyšší je pak kvalita dané fotky. Jinými slovy, budete-li fotit například na 5,5x hybridní zoom, vyleze vám fotka s rozlišením kolem 25MPx, což rozhodně není špatné.
Apple touto novinkou znovu dokazuje, že to s focením z iPhonů myslí vážně a co víc, že letošní Pro řadu posunul skutečně na zcela novou úroveň, o které jsme si mohli doposud nechat jen snít. Jediná kaňka na této funkci, tedy minimálně dle mého názoru, je absence možnosti uživatelsky si předdefinovat hybridní zoom a ten si následně přidat do nabídky zoomů ve Fotoaparátu. Tím by se totiž přibližování na určitou vzdálenost zásadně zjednodušilo, což může být při focení leckdy naprosto klíčové. Ale kdo ví – třeba s tím Apple do budoucna počítá.
iPhone 17 Pro (Max) lze zakoupit zde
Tohle je nějaká novinka? Pokud si to dobře pamatuju, tak to přibližovací kolečko je tam snad odjakživa.
Není to o přibližovacím kolečku, ale o kvalitním zoomu mezi 4,1x až 8x
Vždyť jde o výřez ze snímače, stejně jako před tím. Snímač je větší, degradace kvality logicky menší. O tom asi nebylo proč mluvit. Jinak vše nad 4x je se ztrátou kvality, ne bez ztráty kvality.