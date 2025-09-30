Na Apple TV+ míří nová kulinářská reality show od Gordona Ramsayho

Na Apple TV+ dorazí nová kulinární série, která zavede diváky do světa špičkové gastronomie, kde se hraje o hodnotné ocenění – michelinské hvězdy. Dokumentární seriál Knife Edge: Chasing Michelin Stars, za nímž jako výkonný producent stojí Gordon Ramsay, ukáže dramata i každodenní oběti elitních šéfkuchařů v restauracích napříč světem. Premiéra proběhne 10. října exkluzivně na TV+.
Hon za michelinskou hvězdou
Zmíněný seriál nabídne divákům pohled do kuchyní a zákulisí vyhlášených restaurací v New Yorku, Chicagu, Los Angeles, Mexico City nebo Kodani. Elitní kuchaři zde svádějí každodenní boj o to nejprestižnější ocenění, jaké v gastronomii existuje – michelinské hvězdy. Ty rozhodují nejen o prestiži podniku, ale i o jeho budoucnosti. A cesta k nim bývá pořádně náročná. Apple láká na dramatické příběhy, silné emoce a také na unikátní rozhovory s inspektory Michelin Guide, kteří obvykle zůstávají v anonymitě.
Tvůrčí tým
Sérií provází Jesse Burgess, zkušený publicista a cestovatel, který se dlouhodobě věnuje gastronomii. Gordon Ramsay tentokrát nestojí před kamerou, ale působí jako výkonný producent. Přesto v oficiálním vyjádření zdůraznil, jak blízké mu toto téma je:„Honba za dokonalostí je v kuchyni vším. Každý den vyžaduje obrovské odhodlání, ambice i oběti. Získat uznání od michelinského průvodce je snem, který stojí za to prožívat i sledovat,“ uvedl Ramsay.
Ramsay na obrazovkách znovu jinak
Fanoušci ho dobře znají z pořadů jako Hell’s Kitchen, MasterChef nebo Kitchen Nightmares, které mu zajistily celosvětovou popularitu. Knife Edge ale slibuje jiný pohled – méně křiku v kuchyni a více realistického zachycení toho, co znamená dělat gastronomii na absolutní špičce. Streamovací služba TV+ si tak na konto připisuje další zajímavý titul, který navazuje na její silnou dokumentární tvorbu.