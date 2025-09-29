Vyšel iOS 18.7.1 pro majitele starších iPhonů, kteří (ještě) nepřešli na iOS 26

Spolu s čerstvým updatem iOS 26.0.1, který míří na uživatele nejnovější verze systému, dnes Apple uvolnil také aktualizace pro ty, kteří zůstávají na starší generaci iOS 18. Nová verze nese označení iOS 18.7.1 a jejím hlavním cílem jsou bezpečnostní záplaty.
V oficiálních poznámkách Apple uvádí, že update přináší důležité bezpečnostní opravy a doporučuje instalaci všem uživatelům. Přesné detaily se nachází na stránkách Applu, kde se píše o jedné konkrétní opravě v rámci FontParseru. Pokud by systém zpracovával škodlivě upravené písmo, mohlo by dojít k pádu aplikace nebo poškození paměti. Apple problém vyřešil zlepšeným kontrolováním hranic zápisu.
Jak už je ale u podobných servisních aktualizací zvykem, není vyloučeno, že update obsahuje i další drobné změny či úpravy, které Apple blíže nespecifikoval. Rozsah novinek je logicky menší než u iOS 26.0.1, protože současná „osmnáctka“ už má za sebou dlouhou řadu oprav a je podstatně stabilnější než čerstvě vydaný iOS 26.