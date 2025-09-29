iPhony 17 hlásí další problém! Na některých nefunguje Apple Intelligence

Apple Intelligence měla být (stejně jako v předešlých letech) jedním z hlavních taháků letošních iPhonů 17, jenže hned po startu prodejů narazila na problém, který dokáže novým majitelům pořádně zkazit radost. Část uživatelů totiž hlásí, že se jim systém umělé inteligence nedaří stáhnout do telefonu, a tím pádem přicházejí o všechny jeho nové trumfy od generování vlastních emoji přes hrátky s obrázky v Image Playground až po chytré nástroje pro psaní. Nás coby Evropany sice tento problém až tak pálit nemusí, nicméně i těch pár funkcí, které tu jsou k dispozici, rozhodně stojí za vyzkoušení a proto zamrzí, že nemusí fungovat.
Jelikož stížnosti na problémy s Apple Intelligence plní mimo jiné i diskuzní fóra Applu, kalifornský gigant už o chybě ví a podle prvních reakcí jeho vývojáři připravují řešení. Zatím ale není jisté, jestli půjde o rychlou opravu na serverech, nebo zda si uživatelé budou muset počkat na aktualizaci iOS. Někteří šťastlivci se už z potíží dostali díky různým trikům, například přepnutím telefonu do jiného jazyka a zpět, změnou regionu či resetem nastavení. Někdy zabral i návrat telefonu do továrního nastavení a obnovení z iCloudu, jiní uspěli po zapnutí a vypnutí režimu Letadlo. Ne všem však tyto triky pomohly a tudíž je jasné, že se tento problém bez zásahu ze strany Applu neobejde.
Dobrou zprávou je, že ten už finišuje s opravami bugů v rámci iOS 26.0.1, který by měl vydat dost možná už v nejbližších dnech, a paralelně testuje i větší update iOS 26.1. Dá se tedy očekávat, že zádrhel s Apple Intelligence nebude mít dlouhého trvání. Do té doby ale někteří majitelé iPhonů 17 zůstávají bez jedné z funkcí, na kterou se nejvíc těšili.