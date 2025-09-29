Zavřít reklamu

iOS 26 a macOS 26 rozbily mobilní hotspot. Je to ale spíš záměr, než chyba

Vše o Apple
Jiří Filip
1

Pokud často využíváte mobilní hotspot pro sdílení vašeho datového připojení z iPhone například do MacBooku, máme pro vás špatnou zprávu. Po přechodu na iOS 26 a macOS 26 se totiž funkčnost tohoto řešení poměrně zásadně zhoršila a jak se navíc zdá, jedná se o záměr nežli o chybu. 

Osobně jsem si horší funkčnosti všiml minulý týden ve vlaku, ve kterém (jak je už tak nějak zvykem) nefungovala příliš dobře WiFi. V takové situaci jsem samozřejmě zvyklý bez mrknutí oka přepnout MacBook na osobní hotspot vytvořený iPhonem pro maximalizaci spolehlivosti, nicméně tentokrát jsem si příliš nepomohl. iOS 26 a macOS 26 si totiž v tomto směru podle všeho rozumí méně, než tomu bylo v předešlých verzích. 

Mohlo by vás zajímat

Zatímco dříve vám na MacBooku vyskakoval iPhone přihlášený pod stejným Apple ID v ovládacím centru u WiFi automaticky a vy jste se tak na něj mohli připojit okamžitě bez aktivace hotspotu na telefonu, nyní už tomu tak není. A co víc, dříve jste navíc přímo na Macu viděli, jaký signál zrovna daný iPhone má a zda tedy má smysl se k němu připojovat. Ani to však už nyní vidět není a vy se tak připojujete k telefonu takříkajíc naslepo bez znalosti toho, zda zrovna chytá 5G, LTE či jen E. 

Cestou se mi navíc nesčetněkrát stalo, že přestože jsme projížděli místy, která byla signálem velmi dobře pokrytá, hotspot se mi z Macu zničehonic odpojil a bylo třeba jej ručně opět připojit – leckdy pak poté, co byl na telefonu zcela vypnut a zapnut. Zdá se tedy, že v tomto směru má Apple ještě co ladit a upřímně doufám, že toho co nejvíc vrátí z hlediska funkčnosti na úroveň iOS 18. 

iOS 26 official 1 iOS 26 official 1
iOS 26 official 2 iOS 26 official 2
iOS 26 official 3 iOS 26 official 3
iOS 26 official 4 iOS 26 official 4
iOS 26 official 5 iOS 26 official 5
iOS 26 official 6 iOS 26 official 6
iOS 26 official 7 iOS 26 official 7
iOS 26 official 8 iOS 26 official 8
iOS 26 official 9 iOS 26 official 9
iOS 26 official 10 iOS 26 official 10
iOS 26 official 11 iOS 26 official 11
iOS 26 official 12 iOS 26 official 12
iOS 26 official 13 iOS 26 official 13
iOS 26 official 14 iOS 26 official 14
iOS 26 official 15 iOS 26 official 15
iOS 26 official 16 iOS 26 official 16
iOS 26 official 17 iOS 26 official 17
iOS 26 official 18 iOS 26 official 18
iOS 26 official 19 iOS 26 official 19
iOS 26 official 20 iOS 26 official 20
iOS 26 official 21 iOS 26 official 21
iOS 26 official 22 iOS 26 official 22
iOS 26 official 23 iOS 26 official 23
iOS 26 official 24 iOS 26 official 24
iOS 26 official 25 iOS 26 official 25
iOS 26 official 26 iOS 26 official 26
iOS 26 official 27 iOS 26 official 27
iOS 26 official 28 iOS 26 official 28
iOS 26 official 29 iOS 26 official 29
iOS 26 official 30 iOS 26 official 30
iOS 26 official 31 iOS 26 official 31
iOS 26 official 32 iOS 26 official 32
iOS 26 official 33 iOS 26 official 33
iOS 26 official 34 iOS 26 official 34
Vstoupit do galerie



Zdroj
Diskuze

Související



Dnes nejčtenější

Nejčtenější


.