iOS 26 a macOS 26 rozbily mobilní hotspot. Je to ale spíš záměr, než chyba

Pokud často využíváte mobilní hotspot pro sdílení vašeho datového připojení z iPhone například do MacBooku, máme pro vás špatnou zprávu. Po přechodu na iOS 26 a macOS 26 se totiž funkčnost tohoto řešení poměrně zásadně zhoršila a jak se navíc zdá, jedná se o záměr nežli o chybu.
Osobně jsem si horší funkčnosti všiml minulý týden ve vlaku, ve kterém (jak je už tak nějak zvykem) nefungovala příliš dobře WiFi. V takové situaci jsem samozřejmě zvyklý bez mrknutí oka přepnout MacBook na osobní hotspot vytvořený iPhonem pro maximalizaci spolehlivosti, nicméně tentokrát jsem si příliš nepomohl. iOS 26 a macOS 26 si totiž v tomto směru podle všeho rozumí méně, než tomu bylo v předešlých verzích.
Zatímco dříve vám na MacBooku vyskakoval iPhone přihlášený pod stejným Apple ID v ovládacím centru u WiFi automaticky a vy jste se tak na něj mohli připojit okamžitě bez aktivace hotspotu na telefonu, nyní už tomu tak není. A co víc, dříve jste navíc přímo na Macu viděli, jaký signál zrovna daný iPhone má a zda tedy má smysl se k němu připojovat. Ani to však už nyní vidět není a vy se tak připojujete k telefonu takříkajíc naslepo bez znalosti toho, zda zrovna chytá 5G, LTE či jen E.
Cestou se mi navíc nesčetněkrát stalo, že přestože jsme projížděli místy, která byla signálem velmi dobře pokrytá, hotspot se mi z Macu zničehonic odpojil a bylo třeba jej ručně opět připojit – leckdy pak poté, co byl na telefonu zcela vypnut a zapnut. Zdá se tedy, že v tomto směru má Apple ještě co ladit a upřímně doufám, že toho co nejvíc vrátí z hlediska funkčnosti na úroveň iOS 18.
U bety 26.1 je opět vše v pořádku….