iOS 26.0.1 je za rohem. Apple chystá první opravu pro letošní systém

Vše o Apple
Jiří Filip
Dnes jsou tomu přesně dva týdny od chvíle, co Apple vypustil mezi uživatele veřejnou verzi iOS 26, která přinesla nový Liquid Glass design a spoustu dalších novinek. Jak to ale u velkých aktualizací bývá, spolu s nimi se objevily i první chyby, a proto už nyní cupertinský gigant připravuje první opravnou aktualizaci s označením iOS 26.0.1.

Podle anonymního, ale zpravidla spolehlivého účtu na síti X, ponese tato verze číslo sestavení 23A355 a její vydání se očekává během několika málo dní, přičemž vyloučit nelze ani dnešek. Aktualizace by měla řešit především potíže s Wi-Fi, Bluetooth a CarPlay, na které si v posledních dnech stěžuje část uživatelů nových iPhonů 17.

Apple navíc potvrdil, že současně pracuje i na opravě vzácné chyby fotoaparátu u iPhonu Air a iPhonu 17 Pro, kterou zaznamenali někteří recenzenti. Je nicméně otázkou, zda v iOS 26.0.1 Apple neopraví skutečně jen to nejzávažnější, co nepočká. V rámci beta testování totiž už běží testy iOS 26.1, do kterého se vedle novinek zcela určitě i nějaké ty opravy chyb dostanou. Ať tak či tak, je naprosto jasné, že první „servisní zastávka“ pro iOS 26 je opravdu blízko a čekání na vychytanější systém by už nemělo být dlouhé.

