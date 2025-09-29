iOS 26.0.1 je za rohem. Apple chystá první opravu pro letošní systém

Dnes jsou tomu přesně dva týdny od chvíle, co Apple vypustil mezi uživatele veřejnou verzi iOS 26, která přinesla nový Liquid Glass design a spoustu dalších novinek. Jak to ale u velkých aktualizací bývá, spolu s nimi se objevily i první chyby, a proto už nyní cupertinský gigant připravuje první opravnou aktualizaci s označením iOS 26.0.1.
Podle anonymního, ale zpravidla spolehlivého účtu na síti X, ponese tato verze číslo sestavení 23A355 a její vydání se očekává během několika málo dní, přičemž vyloučit nelze ani dnešek. Aktualizace by měla řešit především potíže s Wi-Fi, Bluetooth a CarPlay, na které si v posledních dnech stěžuje část uživatelů nových iPhonů 17.
Apple navíc potvrdil, že současně pracuje i na opravě vzácné chyby fotoaparátu u iPhonu Air a iPhonu 17 Pro, kterou zaznamenali někteří recenzenti. Je nicméně otázkou, zda v iOS 26.0.1 Apple neopraví skutečně jen to nejzávažnější, co nepočká. V rámci beta testování totiž už běží testy iOS 26.1, do kterého se vedle novinek zcela určitě i nějaké ty opravy chyb dostanou. Ať tak či tak, je naprosto jasné, že první „servisní zastávka“ pro iOS 26 je opravdu blízko a čekání na vychytanější systém by už nemělo být dlouhé.