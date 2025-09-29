Hudební producent si posvítil na AirPods Pro 3. Apple má pár chytrých triků v rukávu

AirPods Pro 3 si už stihly vysloužit řadu recenzí od technologických novinářů i nadšenců, ale pohled hudebního producenta přece jen přináší trochu jinou perspektivu. A právě ten je nyní k dispozici. Skladatel a producent Lodewijk Vos totiž nedávno zveřejnil své dojmy z novinky a zaměřil se na to, co většina z nás skutečně slyší a nikoliv jen na laboratorní měření, o které se opírá třeba Apple ve svých technických specifikacích. A podle něj Apple opět ukazuje, že u drobných detailů dokáže kouzlit.
Vos si dle svých slov všiml například vylepšeného odhlučnění. Nové pěnové nástavce podle něj lépe těsní a Transparency Mode působí díky tomu mnohem přirozeněji než dřív. Zatímco starší modely měly tendenci přidávat výškám nepřirozený lesk a okolní zvuky zněly tak trochu „uměle“, třetí generace působí mnohem věrněji. Apple navíc odstranil i starý trik, kdy byla hlasitost v režimu propustnosti lehce nad realitou, aby rozdíl při přepnutí na ANC působil výrazněji. Tentokrát je srovnání realističtější a výsledek tak lepší.
Ještě zajímavější je ale Vosova zkušenost s přehráváním hudby. Apple totiž podle něj chytře přizpůsobuje ekvalizaci podle hlasitosti. Při tišším poslechu se zvýrazní basy i výšky, takže skladby znějí živěji a energičtěji. Jakmile ale přehrávání zesílíte, algoritmus basy naopak lehce stáhne, aby hudba nepůsobila přehnaně a neztrácela na čistotě. Díky tomu si můžete užít dynamický poslech i bez velkých sluchátek nebo reprosoustavy a basy zůstávají pevné a čitelné, nikoliv rozmazané.
Vos navíc dodává, že právě tato kombinace vylepšeného ANC a chytrého přizpůsobení EQ vede k tomu, že hudbu poslouchá spíše na nižší hlasitosti. I při tom totiž zůstává zachována čistota a detail, což je u drobných špuntů spíše výjimka. Zároveň polemizuje s některými recenzenty, kteří se snaží měřit účinnost potlačení hluku čistě technicky. Podle něj jde totiž o mnohem složitější disciplínu, než se na první pohled zdá. Celkově pak podle Vosových slov AirPods Pro 3 bodují na celé čáře.