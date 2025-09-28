Zavřít reklamu

Spitzerberg AirShow s Red Bull Flying Bulls pohledem iPhone 17 Pro

iPhone
Roman Zavřel
0

Jako každý rok, i letos jsme se šli podívat na naše oblíbené letiště na akci Fly With Me, což je AirShow na letišti Spitzerberg, na které zažijete to, co troufám si říct nikde jinde. Díky tomu, že jde o malé sportovní letiště v Rakousku, máte mžonsot se zde dostat k letadlům a vrtulníkům tak blízko, že vám bude při startu vrtulníku 5 metrů od vás doslova běhat mráz po zádech. Nepotkáte zde největší letadla na světě a díky travnaté ploše se zde nesetkáte nai s proudovými stroji, ale naopak zažijete atmosféru, která je s čímkoli jiným jen velmi težko srovnatelná a my si akci zamilovali. Letiště je mimochodem přístupné i mimo konání akce a kromě bazénu nebo prolízaček pro děti zde téměř vždy uvidíte někoho létat. Rozhodně tedy doporučuji k návštěvě. Letos jsem si akci vychutnal kromě syna také s iPhone 17 Pro, na který jsem pořídil fotografie, které můžete vidět v následující galerii. Všechny fotografie jsou bez jakékoli úpravy a většina z nich je focena na osminásobné přiblížení.

IMG 8245 IMG_8245
IMG 8659 IMG_8659
IMG 8868 IMG_8868
IMG 8585 IMG_8585
IMG 8792 IMG_8792
IMG 7989 IMG_7989
IMG 7982 IMG_7982
IMG 7983 IMG_7983
IMG 7994 IMG_7994
IMG 7995 IMG_7995
IMG 7997 IMG_7997
IMG 7998 IMG_7998
IMG 8026 IMG_8026
IMG 8032 IMG_8032
IMG 8034 IMG_8034
IMG 8037 IMG_8037
IMG 8055 IMG_8055
IMG 8056 IMG_8056
IMG 8061 IMG_8061
IMG 8064 IMG_8064
IMG 8072 IMG_8072
IMG 8082 IMG_8082
IMG 8088 IMG_8088
IMG 8093 IMG_8093
IMG 8094 IMG_8094
IMG 8102 IMG_8102
IMG 8104 IMG_8104
IMG 8108 IMG_8108
IMG 8110 IMG_8110
IMG 8134 IMG_8134
IMG 8169 IMG_8169
IMG 8172 IMG_8172
IMG 8176 IMG_8176
IMG 8188 IMG_8188
IMG 8192 IMG_8192
IMG 8198 IMG_8198
IMG 8217 IMG_8217
IMG 8218 IMG_8218
IMG 8219 IMG_8219
IMG 8226 IMG_8226
IMG 8231 IMG_8231
IMG 8279 IMG_8279
IMG 8282 IMG_8282
IMG 8297 IMG_8297
IMG 8307 IMG_8307
IMG 8312 IMG_8312
IMG 8323 IMG_8323
IMG 8328 IMG_8328
IMG 8354 IMG_8354
IMG 8432 IMG_8432
IMG 8444 IMG_8444
IMG 8469 2 IMG_8469 2
IMG 8471 2 IMG_8471 2
IMG 8472 IMG_8472
IMG 8478 2 IMG_8478 2
IMG 8479 2 IMG_8479 2
IMG 8483 IMG_8483
IMG 8485 IMG_8485
IMG 8494 2 IMG_8494 2
IMG 8495 IMG_8495
IMG 8521 IMG_8521
IMG 8565 IMG_8565
IMG 8591 2 IMG_8591 2
IMG 8612 2 IMG_8612 2
IMG 8617 2 IMG_8617 2
IMG 8620 IMG_8620
IMG 8624 IMG_8624
IMG 8630 2 IMG_8630 2
IMG 8633 IMG_8633
IMG 8642 2 IMG_8642 2
IMG 8644 IMG_8644
IMG 8656 2 IMG_8656 2
IMG 8666 2 IMG_8666 2
IMG 8709 IMG_8709
IMG 8714 IMG_8714
IMG 8722 IMG_8722
IMG 8739 IMG_8739
IMG 8740 IMG_8740
IMG 8776 IMG_8776
IMG 8789 IMG_8789
IMG 8801 IMG_8801
IMG 8805 IMG_8805
IMG 8826 IMG_8826
IMG 8838 IMG_8838
IMG 8839 IMG_8839
IMG 8860 IMG_8860
IMG 8861 IMG_8861
IMG 8874 IMG_8874
IMG 8881 IMG_8881
IMG 8906 IMG_8906
IMG 8986 IMG_8986
Vstoupit do galerie

 

Co může být zajímavé je fakt, že jsme akci Fly with Me na Spitzerbergu fotil v uplynulých letech na iPhone 15 Pro a na iPhone 16 Pro. Pokud vás tedy zajímá porovnání, můžete se podívat i na starší fotoreportáže, kde uvidíte, jak akce vypadala nafocena právě na tyto telefony. Odkazy na články najdete níže.

