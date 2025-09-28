Spitzerberg AirShow s Red Bull Flying Bulls pohledem iPhone 17 Pro

Jako každý rok, i letos jsme se šli podívat na naše oblíbené letiště na akci Fly With Me, což je AirShow na letišti Spitzerberg, na které zažijete to, co troufám si říct nikde jinde. Díky tomu, že jde o malé sportovní letiště v Rakousku, máte mžonsot se zde dostat k letadlům a vrtulníkům tak blízko, že vám bude při startu vrtulníku 5 metrů od vás doslova běhat mráz po zádech. Nepotkáte zde největší letadla na světě a díky travnaté ploše se zde nesetkáte nai s proudovými stroji, ale naopak zažijete atmosféru, která je s čímkoli jiným jen velmi težko srovnatelná a my si akci zamilovali. Letiště je mimochodem přístupné i mimo konání akce a kromě bazénu nebo prolízaček pro děti zde téměř vždy uvidíte někoho létat. Rozhodně tedy doporučuji k návštěvě. Letos jsem si akci vychutnal kromě syna také s iPhone 17 Pro, na který jsem pořídil fotografie, které můžete vidět v následující galerii. Všechny fotografie jsou bez jakékoli úpravy a většina z nich je focena na osminásobné přiblížení.
Fotogalerie
Co může být zajímavé je fakt, že jsme akci Fly with Me na Spitzerbergu fotil v uplynulých letech na iPhone 15 Pro a na iPhone 16 Pro. Pokud vás tedy zajímá porovnání, můžete se podívat i na starší fotoreportáže, kde uvidíte, jak akce vypadala nafocena právě na tyto telefony. Odkazy na články najdete níže.