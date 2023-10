Spitzberg AirShow s Red Bull Flying Bulls pohledem iPhone 15 Pro

Vždy když kluci z Red Bullu otevřou vrata svého hangáru znamená to, že bude skvělá show. A protože tnetokrát Flying Bulls a další letci zamířili ze Salzburgu do Spitzbergu, který mám doslova a do písmene za rohem, vyrazil jsme se v neděli podívat na jejich Airshow. Ta sice nemá ambice konkurovat akcím jako je SIAF nebo Xalps, ovšem o to komornější a zajímavější je. Stát 10 metrů od startující Cobry je zážitek, který si jen tak odněkud neodnesete a přesně podobné šílenosti tu zažijete. Vzal jsme sebou samozřejmě iPhone 15 Pro a nafotil Airshow s jeho pomocí. Na výsledek se můžete podívat v následující galerii s tím, že jako vždy fotografie nejsou nijak upravené. Naprostá většina fotografií je focena s 3 násobným zoomem.