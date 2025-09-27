Audio a sluchátka JBL nyní pořídíte na DATARTu se slevou až 25 %

Komerční sdělení: Hudba nás provází prakticky na každém kroku a málokdo si dnes dokáže představit cestování, sport nebo volné chvíle bez oblíbených skladeb v uších. Pokud se navíc poohlížíte po nových sluchátkách, teď je ten správný čas. Značka JBL patří mezi nejoblíbenější hráče na trhu a díky akci Nabíjíme slevy si můžete vybrané modely pořídit se slevou až 25 %.
Milovníci kompaktních špuntů ocení JBL Wave Buds, které sází na výrazné basy díky technologii JBL Deep Bass Sound. Na jedno nabití vydrží hrát až 32 hodin, a tak zvládnou i dlouhé cesty nebo několikadenní používání bez nutnosti hledat zásuvku. Nechybí ani chytré funkce jako TalkThru, Ambient Aware nebo VoiceAware, díky nimž se snadno přizpůsobí každodenním situacím – ať už potřebujete slyšet okolí, nebo naopak nerušeně utéct do světa hudby.
Pokud dáváte přednost klasice v podobě sluchátek přes hlavu, pak stojí za pozornost JBL Tune 720BT. Nabídnou výdrž až 76 hodin, což je v této kategorii skutečně impozantní, a k tomu ještě podporu rychlonabíjení, díky kterému budete mít energii kdykoliv po ruce. Díky integrovanému mikrofonu navíc poslouží i při pohodlném telefonování.
Abyste si mohli výhodu akce užít, stačí využít mobilní aplikaci DATART. U každého vybraného produktu v ní najdete slevový kód i přesnou výši slevy, kterou následně uplatníte v košíku. Pokud aplikaci ještě nemáte, stáhnout si ji můžete během chvilky a hudbu tak dostanete ještě blíže – nejen do uší, ale i za lepší cenu.
