WhatsApp nově překládá zprávy přímo v aplikaci. Má to ale háček

WhatsApp se dočkal dalšího velmi pěkného vylepšení, které pozvedne uživatelský komfort na novou úroveň. Konkrétně zvládá nově překládat zprávy přímo v rámci aplikace. Novinka je dostupná postupně pro uživatele iPhonů i Androidů a funguje v soukromých konverzacích, skupinových chatech i u aktualizací v kanálech.
Použití je přitom velmi jednoduché – stačí podržet prst na zprávě a z nabídky vybrat možnost „Přeložit“. Následně si můžete zvolit jak zdrojový, tak cílový jazyk a navíc si stáhnout jazykové balíčky pro pozdější použití bez internetu. WhatsApp zdůrazňuje, že překlady probíhají lokálně přímo na zařízení, což znamená, že jsou v souladu s koncovým šifrováním a ani Meta se k jejich obsahu nedostane.
Na iPhonu je funkce dostupná hned pro 19 jazyků včetně němčiny, francouzštiny, italštiny, japonštiny, korejštiny nebo čínštiny. Bohužel, čeština i slovenština mezi nimi nepřekvapiv chybí. Uživatelé Androidu mají zatím k dispozici překlad jen do šesti jazyků, ale na oplátku dostávají vychytávku v podobě automatického překladu celých vláken s tím, že jakmile funkci aktivují, všechny příchozí zprávy v daném chatu se překládají samy.
Rozšíření překladů přichází krátce po tom, co Apple v rámci iOS 26 a macOS Tahoe přidal do svých Zpráv funkci Live Translation. WhatsApp tak reaguje na rostoucí poptávku po jednoduché komunikaci napříč jazyky a už nyní slíbil, že v budoucnu přidá podporu dalších jazyků i platforem, včetně webu a desktopové aplikace. A nám nezbývá než doufat, že se do výčtu podporovaných jazyků v dohledné době dostane i čeština i slovenština. Nicméně vzhledem k tomu, že Meta AI stále česky neumí, jsou všechna tato přání spíš zbožná, než-li reálná.