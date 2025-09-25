Zavřít reklamu

Nové chlazení v iPhone 17 Pro funguje perfektně! Tento test iFixit to dokazuje

Vše o Apple
Jiří Filip
Na zářijové Keynote se Apple u iPhonů 17 Pro chlubil mimo jiné tím, že učinil významný krok vpřed v oblasti chlazení. Právě to je ostatně u telefonů dlouhodobě klíčem k úspěchu, jelikož je díky němu zařízení schopní dlouhodobě nabízet vysoký výkon bez nutnosti přiškrcení. A jak se nyní přesvědčili opravárenští experti z iFixit na vlastní kůži, rozdíl je díky přepracovanému chlazení opravdu znatelný. 

Uvnitř nového modelu se nachází unikátní systém odvodu tepla založený na parní komoře, který distribuuje teplo z čipu A19 Pro po celém hliníkovém těle zařízení, což vede k efektivnějšímu chlazení. A to testy iFixit skutečně potvrdily. Jejich měření totiž ukázalo, že iPhone 17 Pro Max při zátěži dosahuje maximálně 34,8 °C, zatímco loňský iPhone 16 Pro Max dosahoval 37,8 °C a musel omezit výkon. Apple tedy v oblasti tepelného managementu udělal velmi důležitý krok vpřed. 

Kromě inovací v chlazení rozbor telefonu odhalil změny, které ovlivňují opravitelnost. Apple například zrušil takzvaný „dual-entry design“ z předchozích modelů, což znamená, že opravy jsou nyní možné pouze ze zadní strany zařízení. To komplikuje přístup k některým komponentám, jako je baterie, modul fotoaparátu nebo USB-C port. Novinkou je pak bateriový „držák“ připevněný Torx Plus šrouby, který eliminuje potřebu odstraňovat lepidlo při výměně baterie, což může usnadnit opravy pro servisní centra i koncové uživatele.

Celkově iFixit hodnotí iPhone 17 Pro opravitelnost na 7 z 10. I když je model o něco méně servisovatelný než iPhone Air, Apple poprvé zveřejnil manuály pro opravy hned v den uvedení zařízení na trh a evidentně se snažil usnadnit servisní zásahy tam, kde je to možné.

