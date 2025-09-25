MacBook Air M4 nyní seženete na MP.cz už od 23 490 Kč! A může být ještě levnější

Komerční sdělení: Že jsou počítače od Applu drahé? Ale kdepak! Čas od času se dá narazit na parádní akci, díky které se k Macům lze dostat opravdu výhodně. Jedna taková nyní běží i na Mobil Pohotovosti a byla by škoda, kdyby vám unikla. Nejnovější MacBook Air M4 v rámci ní seženete jen za 25 990 Kč, avšak s tím, že k MacBooku přidává Mobil Pohotovost výkupní bonus ve výši 2500 Kč, který vám přidá při výkupu vaší staré elektroniky k její ceně. Jinými slovy, jedná se o dalších 2500 Kč slevu. A to stále není vše. Studenti totiž mají nárok na další 3% slevu, prokáží-li se při nákupu ISIC kartičkou. Ve výsledku vás tak tento stroj vyjde opravdu na pakatel.
A to rozhodně potěší. Vždy MacBook Air je ztělesněním elegance v kombinaci s vynikajícím výkonem a ještě lepší výdrží baterie. K tomu navíc přičtěme dlouholetou softwarovou podporu či perfektně vyladěný operační systém se spoustou nativních aplikací, které nahradí klidně o Microsoft Office. Zkrátka a dobře, je o co stát a za takto nízkou cenu je skoro až hřích sáhnout po jiném stroji, pokukujete-li právě po počítači, který by mělo smysl pořídit. MacBook Air M4 je tím pravým – tím spíš, když vám nově v základu nabídne 16GB RAM, což vám vystačí bez problému i na náročnější úkony.
