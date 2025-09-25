Jak získat doživotní licenci Microsoft Office pro Mac za méně než 50 EUR

Komerční sdělení: I když jste velkým fanouškem ekosystému Apple, nemůžete ignorovat fakt, že Microsoft je stále největší značkou v pracovním životě. Obzvláště hojně se používají programy jako Word, Excel a PowerPoint. Zde je návod, jak získat licenci Microsoft Office 2021 pro váš Mac za méně než 50 EUR na omezenou dobu.
Microsoft Office 2021 pro Mac
Ačkoli Apple nabízí řadu programů pro produktivitu, ty se Wordu a Excelu nemohou rovnat. Také ne všechny soubory, které vám posílají kolegové, jsou s tímto softwarem kompatibilní. Pro efektivní práci je užitečné mít na Macu Microsoft Office.
Pro většinu lidí je Microsoft Office Home & Business perfektním balíčkem. Je to jeden z nejdostupnějších balíčků a obsahuje nejčastěji používané aplikace. Pište a upravujte dokumenty ve Wordu, analyzujte data v Excelu a vytvářejte perfektní prezentace v PowerPointu. Kromě toho spravujete všechny své poštovní schránky v Outlooku a s kolegy jste v kontaktu přes Teams. Poznámky z důležitých schůzek si můžete dělat ve OneNotu.
Po omezenou dobu můžete získat doživotní přístup k tomuto balíčku za pouhých 49,99 € na Godeal24 (pro 1 Mac). Obvykle za to utratíte asi 249 €, platíte roční částku nebo se musíte držet drahého měsíčního předplatného. Ačkoli je stránka objednávky v angličtině, můžete si jej jednoduše nainstalovat na Mac ve francouzštině (nebo jiném jazyce, pokud chcete).
- MS Office 2021 Home and Business for Mac – 49.99€
- MS Office 2021 Home and Business – 2 Macs -94.99€(Only47.50€/Key )
- MS Office 2019 Home and Business for Mac – 39.29€
- MS Office 2024 Home – 1 PC/Mac – 139.99€
Zde je návod, jak nainstalovat licenci na Mac
Instalace tohoto balíčku je velmi snadná. Objednejte si jej na Godeal24 a obdržíte e-mail s kompletním vysvětlením aktivace. Balík Microsoft Office se všemi aplikacemi si můžete nainstalovat prostřednictvím oficiálních stránek společnosti Microsoft. Všechny aplikace pak můžete aktivovat pomocí licenčního kódu, který jste obdrželi do své e-mailové schránky. V sadě Office pro domácnosti a firmy jsou zahrnuty následující aplikace:
- Office Word
- Office Excel
- Office PowerPoint
- Office Outlook
- Office OneNote
- Office Teams (basic version)
Microsoft Office Professional Plus 2021 pro Windows pouze za 31,25 €
Používáte Windows? Godeal24 pro vás má také skvělou akci. Balíček Microsoft Office Professional 2021 nyní stojí pouhých 31,25 € a navíc k němu získáte doživotní přístup. Tato cena platí pro 1 počítač a dává vám (kromě Wordu, Excelu, PowerPointu, Outlooku, OneNotu a Teams) také přístup k Office Publisheru a Accessu.
- Office 2021 Professional Plus Key – 1 PC – 31.25€
- Office 2021 Professional Plus Key – 2 Keys – 59.50€ (Only 29.75€/Key)
- Office 2021 Professional Plus Key – 3 Keys – 81.75€ (Only 27.25€/Key)
- Office 2021 Professional Plus Key – 5 PCs – 130€ (Only 26€/PC)
- Office 2019 Professional Plus Key – 1 PC – 24.75€
Vždycky je skvělé, že za Windows 11 a další důležitý software od Godeal24 nemusíte platit plnou cenu. Originální Windows 11 Pro stojí pouhých 13,25 €. Pokud potřebujete více, můžete kliknout na níže uvedené odkazy a zajistit si nízké ceny na spoustu operačních systémů. Speciální nabídky, které mohou dosáhnout až 90 % slevy z plné ceny, nebudou dlouho trvat. Zásoby těchto aktivačních klíčů k softwaru jsou také omezené.
Windows 11 za super ceny pro vás:
- Win11 Pro Key – 13.25€
- Win11 Pro – 2 Keys – 24.75€ (Only 12.38€/Key)
- Win11 Pro – 3 Keys – 34.45€ (Only 11.48€/Key)
- Win11 Pro – 5 Keys – 53.15€(Only 10.63€ /Key)
- Win11 Home Key – 13.05€
- Win10 Pro Key – 8.25€
- Win10 Home Key – 8.15€
Ušetřete s balíčkem softwaru Windows + Office! (Slevový kód „SGO62„)
- Win 11 Pro + MS Office 2021 Pro – Bundle – 42.29€
- Win 11 Pro + MS Office 2019 Pro – Bundle – 36.54€
- Win 11 Home + MS Office 2021 Pro – Bundle – 41.99€
- Win 11 Home + MS Office 2019 Pro – Bundle – 36.24€
Množstevní slevy nebyly nikdy lákavější
- Win 11 Pro – 50 keys – 400€ (only 8€/Key)
- Win 11 Home – 50 keys – 389€ (only 7.59€/Key)
- MS Office 2021 Pro – 50 Keys – 1250€ (only 25€/Key)
- MS Office 2019 Pro – 50 Keys – 950€ (only 19€/Key)
Další softwarové nástroje v akci
- Ashampoo PDF Pro 4 – 29.99€
- IObit Driver Booster 12 – 17.69€
- Adguard – 3 Devices – Lifetime – 32.74€
- Internet Download Manager – 1 PC / Lifetime –21.99€
Godeal24 nabízí bezkonkurenční ceny originálních klíčů Microsoft, což z něj činí nejlepší volbu pro upgrade bez nutnosti vynakládat velké peníze. Se slevami až 62 % můžete získat doživotní licence pro Windows a Office za zlomek původní ceny. Navíc všechny objednávky přicházejí s okamžitým digitálním doručením, takže nemusíte čekat. Godeal24 také poskytuje profesionální zákaznickou podporu, která je k dispozici 24 hodin denně a pomáhá s jakýmikoli problémy s nákupem nebo aktivací. Jejich specializovaný tým zajišťuje bezproblémový proces nakupování, odpovídá na otázky a rychle řeší problémy. Ať už jste jednotlivec nebo firma, která chce upgradovat více zařízení, nyní je ideální čas na nákup, než ceny vyrostou.
Contact Godeal24: service@godeal24.com
