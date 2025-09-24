Připravte se na podzim s elegantním, ale dostupným vivo V50 Lite

Tisková zpráva: Spolehlivý telefon, který zvládne i náročnější zacházení, nemusíte hledat jen mezi prémiovými modely. vivo V50 Lite spojuje elegantní vzhled s vysokou odolností a navrch nabízí pětiletou záruku kondice baterie. Je tak skvělou volbou pro ty, kteří chtějí dostupné zařízení, na něž se mohou spolehnout i po letech používání.
Značka vivo dlouhodobě přináší do mobilních technologií kvalitní a inovativní řešení. Řada V propojuje dostupnost se špičkovými funkcemi a nabízí telefony spolehlivé v každodenním provozu i při náročnějších úkolech. Tyto přednosti potvrzuje i letošní přírůstek, vivo V50 Lite.
Dlouhá životnost baterie
Do těla tenkého necelých 8 mm se vešel akumulátor s kapacitou 6 500 mAh – jeden z největších ve své třídě. vivo nasadilo technologii BlueVolt s inovativním zapouzdřením a úpravami elektrod, díky čemuž si baterie drží vysokou kapacitu i v subtilním těle.
V praxi to znamená až 27 hodin přehrávání videa nebo přibližně 14 hodin navigace. 5G varianta podporuje 90W FlashCharge, která dobije na 50 % za pouhých 23 minut, a funkce Zero Power SuperFast Startup po úplném vybití obnoví provoz během tří sekund od připojení k nabíječce. Samozřejmostí je reverzní nabíjení, takže telefon může posloužit jako power banka.
Důraz je kladen i na dlouhodobou kondici. Baterie zvládla 1 700 nabíjecích cyklů, což odpovídá zhruba pěti letům každodenního používání, a poté si ponechává více než 80 % původní kapacity. Režim AI Sleep Mode omezuje zbytečné procesy na pozadí a zpomaluje stárnutí akumulátoru. Bezpečnost při nabíjení zajišťuje 24vrstvý systém ochrany sledující teplotu, napětí i proud, takže se nemusíte obávat přehřívání ani při rychlém dobíjení.
Displej do každého počasí
Telefon nabízí 6,77″ AMOLED displej s rozlišením 2 392 × 1 080 px, 120Hz obnovovací frekvencí a špičkovým jasem 1 800 nitů. Díky tomu zůstává čitelný i na přímém slunci, zatímco technologie Low Blue Light Eye Comfort chrání zrak při večerním používání.
Pevný kovový rám doplňuje sklo Shield Glass, které je o 20 % odolnější než běžné krycí sklo. vivo V50 Lite si vysloužil pětihvězdičkovou certifikaci SGS za odolnost při pádu a obstál v testu 42 000 simulovaných pádů. Stupeň krytí IP65 znamená ochranu proti prachu a vodě – telefon bez problémů zvládne 12 hodin deště, což je během nepředvídatelných a sychravých podzimních měsíců velmi užitečná vlastnost. Praktická funkce Wet & Greasy Touch Control navíc zajišťuje spolehlivou odezvu displeje i s mokrými prsty.
Fotoaparát s prvky vlajkových lodí
Hlavní 50Mpx snímač Sony IMX882 zvládá i horší světelné podmínky a přináší ostré noční snímky s minimálním šumem. Funkce portrétu v protisvětle vyvažuje expozici, aby obličej zůstal prosvětlený i proti ostrému slunci. Pro lepší portréty je k dispozici technologie Aura Light Portrait, která simuluje studiové nasvícení a rovnoměrně rozptyluje světlo.
Hlavnímu fotoaparátu sekunduje 32Mpx přední kamera a v 5G verzi také 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv se záběrem 120°. Nechybí ani 2× digitální zoom, který věrně simuluje optické přiblížení a zachovává proporce i detaily.
Design a dostupnost
Telefon je dostupný ve třech barevných verzích inspirovaných přírodou a světelnými efekty: decentní Titanium Gold, elegantní Phantom Black s jemným fialovým odleskem a výraznější Fantasy Purple s perleťovým povrchem.
Vivo V50 Lite je na trhu k dispozici ve dvou verzích. 4G varianta se spoléhá na procesor Snapdragon 685, zatímco 5G provedení využívá čipset MediaTek Dimensity 6300. Obě varianty nabízejí 256GB úložiště s možností rozšíření pomocí microSD karty.