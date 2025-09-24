Apple chystá za dva roky další revoluční iPhone! Teď mu o něm unikly podrobnosti

Je tomu sice skoro až k nevíře, ale za dva roky tomu bude přesně 20 let od představení prvního iPhone a zároveň 10 let od představení tehdejšího výročního iPhonu X coby oslavy 10. výročí prvního modelu. A jak se zdá, ujít si nenechá ani oslavy 20. výročí iPhonu 2G, který mu pomohl změnit svět mobilních telefonů. V plánu je konkrétně další „oslavný“ telefon, o kterém nyní unikly zajímavé detaily.
Zdroje korejského portálu ETNews přišly konkrétně s tím, že Apple chystá pro svůj výroční iPhone v roce 2027 zásadní změnu displeje. Má totiž nasadit novou technologii OLED panelů od Samsungu s názvem COE (Color Filter on Encapsulation), která umožní vyrobit tenčí a zároveň jasnější obrazovky než doposud. Díky tomu by se tak jednak uvolnilo místo pro potenciálně větší baterii a jednak by byl displej opět o něco lépe čitelnější na slunci a tak podobně.
Klasické OLED panely využívají polarizační vrstvu, která omezuje odlesky a zlepšuje kontrast. Tento prvek má ale jednu nevýhodu a to sice tu, že pohlcuje část světla, což snižuje celkovou svítivost a efektivitu. Technologie COE tento problém řeší tak, že polarizační vrstva úplně zmizí a barevný filtr se aplikuje přímo na ochrannou vrstvu displeje. Výsledkem je jednodušší a tenčí konstrukce, která propouští více světla, takže panel dosahuje vyššího jasu, aniž by bylo potřeba zvyšovat spotřebu energie.
Pokud se zprávy potvrdí, bude výroční iPhone prvním zařízením Applu, které tuto technologii dostane. Samsung ji přitom používá už od roku 2021 v řadě Galaxy Z Fold a podle dostupných informací by se měla objevit i u Galaxy S26 Ultra v roce 2026. Kromě nového typu panelu se navíc spekuluje, že Apple pro výroční iPhone chystá radikální design s displejem přes celou čelní plochu, který se bude zakulacovat po všech hranách. Budoucnost jablečných telefonů se tedy zdá být poměrně zajímavá.