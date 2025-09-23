Nové iPhony hlásí další problémy. Uživatelé si stěžují na výpadky Wi-Fi

Apple začal minulý pátek prodávat čerstvou generaci iPhonů, ale už se objevují první komplikace, které dávají majitelům zabrat. Po stížnostech na snadné poškrábání hliníkových i skleněných částí modelů Pro se totiž na diskusních fórech, sociálních sítích i v oficiální Apple Support Community během posledních čtyř dnů nahromadily stovky příspěvků od uživatelů, kteří si stěžují na podivné chování Wi-Fi. Problém se přitom týká všech čtyř novinek – tedy iPhonu 17, 17 Pro, 17 Pro Max i zbrusu nového iPhonu Air.
Podle dostupných informací dochází k tomu, že se Wi-Fi spojení na chvíli odpojí a opět připojí v momentě, kdy uživatel odemkne telefon. Na první pohled se sice jedná drobnost, ale v praxi dokáže toto chování nepříjemně potrápit, například při používání CarPlay, které je na stabilní Wi-Fi závislé, se připojení k autu zkrátka přeruší. Někteří uživatelé si také všimli, že problém se častěji objevuje tehdy, když mají na ruce spárované a odemčené Apple Watch, i když není jisté, zda je to hlavní příčina.
Jelikož se Apple k celé záležitosti zatím nevyjádřil, není jasné, zda jde o chybu hardwaru, nebo spíše softwaru, nicméně podobné „dětské nemoci“ v minulosti často vyřešily softwarové záplaty. A jelikož je aktualizace iOS 26.0.1 na spadnutí, s ní pravděpodobně dorazí i vymodlená oprava.
Ať tak či tak, problémy s bezdrátovou konektivitou jsou tentokrát pikantnější než obvykle. Všechny nové iPhony totiž jako první sázejí na vlastní bezdrátový čip Apple N1, který podporuje Wi-Fi 7, Bluetooth 6 a Thread. Dosud Apple spoléhal na řešení od Broadcomu, teď ale poprvé přišel s vlastním řešením. Papírově má N1 přinést rychlejší a spolehlivější připojení, lepší hotspot i stabilnější AirDrop. Jenže první zkušenosti uživatelů s bezdrátovou komunikací zajištěnou N1 ukazují, že realita zatím nemusí být tak úplně růžová. U části uživatelů Wi-Fi spíše zlobí, než aby byla stabilnější. Je nicméně pravděpodobné, že jde o softwarovou „mouchu“, kterou Apple v dohledné době vyřeší.